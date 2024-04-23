Новая бета-функция WhatsApp позволяет обмен файлами без Интернета — через локальную сеть

Разработчики WhatsApp работают над несколькими обновлениями функций своего мессенджера. В том числе планируется предоставить пользователям возможность обмениваться файлами через локальную сеть — без Интернета. Также добавят способ записывать заметки для людей в списке контактов.

Ранее уже сообщалось о возможности делиться файлами через локальную сеть. Однако новые снимки экрана установки приложения показывают, какие именно разрешения пользователям нужно предоставить, чтобы включить эту функцию.

Эти скриншоты взяты из бета-версии WhatsApp 2.24.9.22 для Android. Они показывают, что разработчики тестируют новый способ обмена фотографиями, видео, документами и другими файлами с пользователями WhatsApp поблизости, даже без сотовой связи или Интернета.

Судя по одному из скриншотов, для обмена файлами через локальную сеть пользователи должны будут выбрать, чтобы они были видимы для других пользователей поблизости. Примечательно, что пользователи будут иметь возможность в любое время отозвать эти разрешения. И, как и в случае с сообщениями WhatsApp, обмен файлами шифруется насквозь, а номера телефонов скрыты на протяжении всего процесса взаимодействия.

Также WhatsApp тестирует функцию, которая позволяет пользователям добавлять заметки к контактам. В бета-версии WhatsApp 2.24.9.17 для Android добавлена новая функция, которая включает поле примечаний на листе контактов, что позволяет пользователям добавлять полезную информацию о контакте для контекста. Примечания может просматривать только пользователь, который их написал, а не контакт. Похоже, функция заметок не будет эксклюзивной для мобильного приложения, поскольку она также будет доступна для веб-версии WhatsApp.

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Сейчас обе функции находятся в статусе бета-версии. Точные даты их запуска пока неизвестны.

Источник: androidauthority

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