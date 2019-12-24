Новая концептуальная система улавливания CO2 может снизить выбросы грузовиков на 90%





Значительная часть выбросов углекислого газа приходится на транспорт, в Европе почти 40% — на грузовые автомобили. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили новую концепцию, которая позволит снизить выбросы на 90%.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Energy Research, учёные предлагают улавливать углекислый газ, вылетающий из выхлопной трубы грузовика, и преобразовывать его в жидкий диоксид углерода, который хранится в специальном резервуаре на крыше автомобиля. Эту углекислоту затем можно будет доставить на станцию технического обслуживания, где её используют повторно, например, превратят в обычное топливо.

Улавливание углекислого газа происходит путём предварительного охлаждения выхлопных газов. Специальный поглощающий материал, разработанный в EPFL, может отделять CO2 от азота и кислорода. Он нагревается для извлечения углекислого газа, а тепло от двигателя автомобиля используется для его сжатия и превращения в жидкость. Эта система больше подходит для больших транспортных средств, таких как грузовые автомобили или автобусы, поскольку сама конструкция довольно громоздкая и содержит капсулу длиной 2 м и весом примерно 7% от общей нагрузки грузовика. Тем не менее исследователи рассчитывают, что таким образом можно переработать до 90% выбросов углекислого газа.

На текущий момент система является лишь концепцией, и, по оценкам исследователей, для её реализации потребуется несколько лет. Следующим шагом станет разработка прототипа для проверки этой концепции на практике.

Источник: Engadget