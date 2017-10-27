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Новая методика CRISPR позволяет изменять РНК для лечения ряда дегенеративных расстройств
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Новая методика CRISPR позволяет изменять РНК для лечения ряда дегенеративных расстройств

Новая методика CRISPR позволяет изменять РНК для лечения ряда дегенеративных расстройств

Методика редактирования генов CRISPR активно применяется для изменения ДНК в целях лечения болезней и для научных экспериментов. Ученые использовали её в экспериментальных методах лечения бокового амиотрофического склероза, болезни Хантингтона, целиакии и других заболеваний. Теперь исследователи нашли способ редактировать с помощью данной методики и молекулы РНК, которые являются причинами развития некоторых дегенеративных расстройств, таких как боковой амиотрофический склероз.

Очевидно, применение нового инструментария CRISPR-Cas13 для внесения изменений в РНК может быть более безопасным, поскольку они не приводят к постоянным изменениям в генетическом коде, как это делают другие методы CRISPR, меняющие ДНК. Данный способ под названием REPAIR работает более эффективно в клетках человека. РНК участвует в возникновении различных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз, миотоническая дистрофия, синдром FXTAS (тремор/атаксия, ассоциированные с ломкой Х-хромосомой). Потому внесение исправлений в РНК может показать положительные результаты при лечении этих типов расстройств.

«REPAIR представляет собой перспективную платформу для редактирования РНК с широкой применимостью для исследований, терапии и биотехнологии», — заявляют исследователи.

Источник: Engadget

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