ИИ обогнал врачей в диагностике: результаты исследования Гарварда

Искусственный интеллект все чаще заходит в сферы, где раньше доверяли только людям. И, похоже, что неотложная медицина — одно из таких направлений. Новое исследование Гарвардского Университета показало, что модель OpenAI o1 смогла точнее определять диагнозы во время экстренной сортировки пациентов, чем врачи.





Как сравнивали ИИ с врачами

Речь идет о ситуациях, когда решение нужно принимать быстро и часто — с минимумом информации. В исследовании приняли участие 76 пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи больницы в Бостоне. И ИИ, и двое врачей получили одинаковые данные: электронную медицинскую карту с базовыми показателями — жизненными функциями, демографической информацией и короткой запиской медсестры о причине обращения.

Результат выглядит так:

ИИ определил точный или почти точный диагноз в 67% случаев

Врачи показали результат 50-55%

Во втором этапе исследования всем участникам дали больше информации. Точность ИИ выросла до 82%, а врачей — до 70-79%. При этом разница уже не имела статистически значимого отрыва.





Несмотря на цифры, свидетельствующие о преимуществе искусственного интеллекта, это не история о «ИИ заменит врачей завтра». Исследование оценивало только текстовое мышление — анализ данных в записях. В реальной больнице врач смотрит шире: оценивает состояние пациента, поведение, речь, внешний вид и десятки нюансов, которых в текстовых данных просто нет.

Один из авторов исследования, врач Адам Родман из медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center, описывает будущее как «треугольную модель», где врач, пациент и ИИ работают вместе.

Есть и другие вопросы. Специалисты обращают внимание на риски:

кто будет отвечать за ошибки

как гарантировать безопасность пациентов

не начнут ли врачи слишком полагаться на рекомендации ИИ

Пока что технология больше похожа на быстрое «второе мнение», когда времени в обрез. Хотя ИИ уже показывает сильные результаты в анализе медицинских данных и может помогать в критических ситуациях, он не станет полноценной альтернативой людям-врачам в краткосрочной перспективе. Ведь медицина — это не только цифры и тексты. Ближайший сценарий — не замена врача, а умный вспомогательный инструмент рядом с ним.

Источник: digitaltrends