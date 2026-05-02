banner
Новости ИИ 02.05.2026 comment views icon

ИИ обогнал врачей в диагностике: результаты исследования Гарварда

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

ШІ обігнав лікарів у діагностиці: результати дослідження Гарварду

Искусственный интеллект все чаще заходит в сферы, где раньше доверяли только людям. И, похоже, что неотложная медицина — одно из таких направлений. Новое исследование Гарвардского Университета показало, что модель OpenAI o1 смогла точнее определять диагнозы во время экстренной сортировки пациентов, чем врачи.


Как сравнивали ИИ с врачами

Речь идет о ситуациях, когда решение нужно принимать быстро и часто — с минимумом информации. В исследовании приняли участие 76 пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи больницы в Бостоне. И ИИ, и двое врачей получили одинаковые данные: электронную медицинскую карту с базовыми показателями — жизненными функциями, демографической информацией и короткой запиской медсестры о причине обращения.

Результат выглядит так:

  • ИИ определил точный или почти точный диагноз в 67% случаев
  • Врачи показали результат 50-55%

Во втором этапе исследования всем участникам дали больше информации. Точность ИИ выросла до 82%, а врачей — до 70-79%. При этом разница уже не имела статистически значимого отрыва.


Несмотря на цифры, свидетельствующие о преимуществе искусственного интеллекта, это не история о «ИИ заменит врачей завтра». Исследование оценивало только текстовое мышление — анализ данных в записях. В реальной больнице врач смотрит шире: оценивает состояние пациента, поведение, речь, внешний вид и десятки нюансов, которых в текстовых данных просто нет.

ИИ вместо руководителя: Meta тестирует цифрового Цукерберга

Один из авторов исследования, врач Адам Родман из медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center, описывает будущее как «треугольную модель», где врач, пациент и ИИ работают вместе.

Спецпроекты
Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух
Травневий суперрозпродаж Blackview на AliExpress: новітні смартфони з Android 15 та знижки до 40%

Есть и другие вопросы. Специалисты обращают внимание на риски:

  • кто будет отвечать за ошибки
  • как гарантировать безопасность пациентов
  • не начнут ли врачи слишком полагаться на рекомендации ИИ

Пока что технология больше похожа на быстрое «второе мнение», когда времени в обрез. Хотя ИИ уже показывает сильные результаты в анализе медицинских данных и может помогать в критических ситуациях, он не станет полноценной альтернативой людям-врачам в краткосрочной перспективе. Ведь медицина — это не только цифры и тексты. Ближайший сценарий — не замена врача, а умный вспомогательный инструмент рядом с ним.

Google прокачала Gemini в Украине: «Персонализированный интеллект» анализирует ваши данные

Источник: digitaltrends

 

Популярные новости

arrow left
arrow right
OpenAI запустила GPT-5.4: до 1 млн токенов контекста, на 33% меньше ошибок
Gemini теперь знает вас лучше: Google запускает персонализацию бесплатно
Meta приобрела Moltbook: зачем техногиганту соцсеть для ИИ-ботов?
Постоянный ИИ-агент, "тамагочи" и сомнения разработчиков: какие тайны Anthropic раскрыла утечка Claude Code
ИИ идет в Linux: планы Ubuntu звучат на удивление разумно
Прощай, Sora: OpenAI закрывает ИИ-генератор видео
Google прокачала Gemini в Украине: "Персонализированный интеллект" анализирует ваши данные
Нужно больше ChatGPT: OpenAI удвоит штат до 8000 сотрудников
"Никаких приложений не будет: только ИИ-агенты", — СЕО Nothing Карл Пей о будущем смартфонов
К 2050 году половина людей будет иметь это заболевание: виноваты не гаджеты, а "темный" образ жизни
В будущем автомобили будут нуждаться в 300 ГБ памяти: это усилит дефицит, — CEO Micron
OpenAI идет в контрнаступление проти Ілона Маска
Айтишников Meta и OpenAI начали оценивать по "сжиганию" токенов на ИИ
ИИ-бота Bluesky для настройки ленты заблокировали 125 000 человек в день запуска: больше только у Джей Ди Вэнса
Google раздает 20 000 бесплатных курсов по ИИ на Coursera для украинцев: как подать заявку
CEO Cloudflare предупреждает: к 2027 году ИИ-боты превысят количество людей в сети
Искусственный интеллект начал сам покупать память DDR5 в онлайн-магазинах: быстрее людей
ИИ вместо руководителя: Meta тестирует цифрового Цукерберга
Китай запустил первую в мире ИИ-больницу, которая работает полностью автономно
Spotify тестирует ИИ: "плейлисты по запросу" уже доступны для пользователей из 7 стран
Oracle уволила около 10 000 сотрудников на фоне инвестиций в ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить