«Новая почта» увеличила тарифы на доставку посылок по Украине (+10-20 грн)

С 1 октября «Новая почта» повысила тарифы на свои услуги — изменилась в частности стоимость доставки посылок, документов и грузов весом более 30 кг.

В целом цены выросли на 10-20 грн и коснулись как доставки посылок по Украине, так и в пределах города.

Новые тарифы для доставки по Украине

Посылки до 2 кг — 80 грн (ранее 70 грн)

Посылки до 10 кг — 110 грн (ранее 100 грн)

Посылки до 30 кг — 160 грн (ранее 140 грн)

Новые тарифы для доставки в пределах города

Посылки до 2 кг — 60 грн (ранее 50 грн)

Посылки до 10 кг — 90 грн (ранее 80 грн)

Посылки до 30 кг — 140 грн (ранее 120 грн)

Остальные услуги (документы и грузы 30+ кг)

Стоимость отправки документов — 65 грн

Грузы свыше 30 кг: между отделениями по городу придется доплатить 50 копеек за каждый дополнительный кг, а между отделениями по Украине — по гривне за кг.

Пресс-служба Новой почты отмечает, что некоторые платежи взамен отменены (в частности комиссия за объявленную стоимость при возврате посылок), тогда как бесплатные опции (переадресация по Украине, упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов, а также возврат посылки от покупателя продавцу в случае, если товар не подошел) будут такими и в дальнейшем.

«За время большой войны в Украине выросли цены на энергоносители, которые составляют существенную долю в себестоимости наших услуг, а также на другие вещи. Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2%. Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг», — отмечается в релизе.

Отметим, что собственные ценовые изменения ввела и «Укрпошта»: так, с 1 октября, выросла стоимость знаков почтовой оплаты (почтовых марок, маркированных конвертов и карточек) — отныне они будут продаваться с учетом НДС по ставке 20%.