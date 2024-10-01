С 1 октября в Украине действуют лимиты на P2P-переводы — до 150 000 грн в месяц и с исключениями для волонтеров

С сегодняшнего дня Нацбанк устанавливает ограничения для денежных переводов физических лиц с карты на карту, однако с определенными исключениями.
Как будет работать ограничение?
- Размер лимита достигает 150 000 грн в месяц и распространяются исключительно на исходящие переводы с карты на карту (P2P, C2С).
- Ограничение будет учитывать действия по всем счетам, открытым в одном банке.
- Ограничение временное и будет действовать в течение полугода.
- Лимита по количеству операций не вводят.
Какие исключения предусмотрены?
- В случае, если клиент подтвердит, что его доходы превышают сумму в 150 000 грн в месяц, этот лимит на него не будет распространяться.
- Переводы средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, переводы юридических лиц и операции по реквизитам IBAN — не будут ограничиваться.
- Лимиты не будут применять к счетам волонтеров, которые идентифицировали себя таковыми — для этого предусмотрено пять критериев (соответствовать нужно, как минимум двум).
Каким критериям должны соответствовать волонтеры, чтобы избежать ограничения?
- Физическое лицо официально зарегистрировано как волонтер.
- Проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физического лица.
- Физическое лицо подало письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда о сотрудничестве в рамках организации сбора средств.
- Физическое лицо предоставило информацию о запланированных суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и дальнейшего использования собранных средств.
- Имеющаяся информация из открытых источников, социальных сетей и Интернета подтверждает осуществление физическим лицом волонтерской деятельности и цель волонтерских сборов.
Как отмечал Нацбанк, переводы по счетам 98% клиентов украинских банков не превышают вышеупомянутого ограничения, поэтому изменения никак «не повлияют на их финансовую активность». Вместо этого лимит должен помочь побороть так называемые схемы дропов — когда мошенники проводят финансовые операции через карты третьих лиц (общая сумма, которая реализуется через такие операции достигает 200 млрд грн в год).
За время пока будет действовать ограничение Нацбанк планирует наработать альтернативные решения для борьбы с мошенниками: речь идет в частности о принятии законопроекта №11043, предусматривающего увеличение суммы штрафов для нарушителей платежного законодательства; а также создание соответствующего реестра нарушителей для банков.
НБУ установит лимит в ₴100 000 на покупку «предметов роскоши» для валютных карт за рубежом
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: