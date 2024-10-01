С 1 октября в Украине действуют лимиты на P2P-переводы — до 150 000 грн в месяц и с исключениями для волонтеров

С сегодняшнего дня Нацбанк устанавливает ограничения для денежных переводов физических лиц с карты на карту, однако с определенными исключениями.

Как будет работать ограничение?

Размер лимита достигает 150 000 грн в месяц и распространяются исключительно на исходящие переводы с карты на карту (P2P, C2С).

Ограничение будет учитывать действия по всем счетам, открытым в одном банке.

Ограничение временное и будет действовать в течение полугода.

Лимита по количеству операций не вводят.

Какие исключения предусмотрены?

В случае, если клиент подтвердит, что его доходы превышают сумму в 150 000 грн в месяц, этот лимит на него не будет распространяться.

Переводы средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, переводы юридических лиц и операции по реквизитам IBAN — не будут ограничиваться.

Лимиты не будут применять к счетам волонтеров, которые идентифицировали себя таковыми — для этого предусмотрено пять критериев (соответствовать нужно, как минимум двум).

Каким критериям должны соответствовать волонтеры, чтобы избежать ограничения?

Физическое лицо официально зарегистрировано как волонтер.

Проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физического лица.

Физическое лицо подало письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда о сотрудничестве в рамках организации сбора средств.

Физическое лицо предоставило информацию о запланированных суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и дальнейшего использования собранных средств.

Имеющаяся информация из открытых источников, социальных сетей и Интернета подтверждает осуществление физическим лицом волонтерской деятельности и цель волонтерских сборов.

Как отмечал Нацбанк, переводы по счетам 98% клиентов украинских банков не превышают вышеупомянутого ограничения, поэтому изменения никак «не повлияют на их финансовую активность». Вместо этого лимит должен помочь побороть так называемые схемы дропов — когда мошенники проводят финансовые операции через карты третьих лиц (общая сумма, которая реализуется через такие операции достигает 200 млрд грн в год).

За время пока будет действовать ограничение Нацбанк планирует наработать альтернативные решения для борьбы с мошенниками: речь идет в частности о принятии законопроекта №11043, предусматривающего увеличение суммы штрафов для нарушителей платежного законодательства; а также создание соответствующего реестра нарушителей для банков.