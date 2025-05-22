Новая технология OLED делает из каждого пикселя акустический динамик

Раздел Технологии выходит при поддержке

Ученые из Южной Кореи разработали инновационную технологию Pixel-Based Local Sound OLED, позволяющую каждому отдельному пикселю в OLED-панели издавать звук.

Технология была успешно испытана на 13-дюймовой OLED-панели, аналогичной тем, что используются в планшетах и ноутбуках. Исследование возглавили Су Сок Чой с кафедры электротехники в Пхоханском университете науки и технологий (POSTECH) и кандидат наук Инпе Хонг.

В последнее время технологии визуального отображения значительно продвинулись вперед. Однако сейчас производители стремятся добиться не только улучшенного разрешения, широкого динамического диапазона и точной передачи цветов, а большей реалистичности и погружения пользователей в высококачественный контент.

В этом направлении продолжается работа над созданием мультисенсорных панелей, которые непосредственно будут воспроизводить не только изображение, но и звук и прикосновения. Исследования показывают, что аудиовизуальная синхронизация составляет почти 90% от эффекта погружения.

Большинство современных панелей до сих пор используют внешние динамики или звуковые системы. Их габариты могут вызвать проблемы при размещении, особенно в небольших помещениях. Ключевая проблема заключается в том, что устройства, воспроизводящие звук, остаются довольно громоздкими, что затрудняет развертывание нескольких устройств без помех или нарушения тонкого дизайна OLED. Кроме того, перекрестные звуковые помехи между несколькими динамиками не позволяют установить точный контроль над локализованным звуком.

Ученые из POSTECH предложили решение проблемы путем интеграции сверхтонких пьезоэлектрических возбудителей в рамку OLED-панели. Эти возбудители размещаются вместе с пикселями, преобразуя электрические сигналы в звуковые колебания. Таким образом каждый пиксель может выступать как независимый источник звука.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Исследователи также разработали метод полного устранения перекрестных помех звука, гарантируя, что несколько звуков из разных областей дисплея не будут мешать друг другу. Дисплей обеспечивает высококачественный звук непосредственно с экрана, без необходимости использования внешних динамиков, сохраняя при этом преимущества тонкого и легкого OLED.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Science

Источник: TechXplore

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.