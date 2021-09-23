



Новий крос-купе DS 4 другого покоління вже зовсім скоро приїде в Україну, тому представники бренду вирішили розкрити комплектації нового авто для нашої країни. Загальна стилістика нового DS 4 успадковує концепт-кар AERO SPORT LOUNGE, який є демонстрацією розвитку дизайн-стилю для всіх майбутніх автомобілів бренда DS Automobiles. Новий DS 4 виступає прикладом його першого втілення: характерні грати радіатора, вузькі фари і вертикальні світлодіодні ходові вогні, великі 20-дюймові колісні диски, динамічний нахил задніх стійок даху і сміливий скіс кришки багажника.

Автомобіль також отримав фари DS MATRIX LED VISION, які поєднують поворотні модулі і матричне дальнє світло. Також передбачена функція «High Beam Assist», яка дозволяє автоматично контролювати дальнє світло. Варто відзначити задні ліхтарі 3D LED, які отримали об’ємний ромбоподібний малюнок, що дозволяє безпомилково ідентифікувати DS 4 як представника бренду DS Automobiles.

Ще однією особливістю новинки DS 4 є активна підвіска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Вона безперервно відстежує дорогу за допомогою камери у верхній частині лобового скла, а потім налаштовує амортизатори кожного колеса для досягнення балансу комфорту і керованості. Новий крос-купе DS 4 зберіг оптимальні розміри: довжина 4,4 метра, ширина 1,83 метра, висота 1,47 метра. Об’єм багажного відсіку складає 430 літрів, а доступ до нього спрощує дверця багажника з електроприводом і сенсором відкривання під заднім бампером.

DS 4 отримав ​​систему попередження і екстреного гальмування в місті Active Safety Brake, попередження про перешкоди при русі заднім ходом, систему утримання в смузі руху Active Lane Keeping Assist, функцію контролю «сліпих зон» дзеркал заднього виду. Крім того, в тривалих поїздках по трасі допоможуть адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки і початку руху «Stop & Go», а також система контролю втоми водія. Мультимедійна систем DS IRIS SYSTEM задає новий рівень спілкування з автомобілем: розпізнавання голосу, багатофункціональний сенсорний дисплей Smart Touch, бездротове підключення смартфонів з підтримкою технологій Apple CarPlay і Android Auto. Також водії отримають проекційний дисплей Head Up Display та преміальну аудіосистему FOCAL ELECTRA на 14 динаміків і 690 Ватт потужності.

Автомобіль DS 4 на ринку України буде доступний в чотирьох основних версіях, а також запропонує клієнтам широкий вибір різних опцій. Так, гамма силових агрегатів DS 4 для України складається з двох моторів. Фанати динамічного драйву можуть вибрати бензиновий двигун 1.6 PureTech 215, який виділяється максимальною потужністю і забезпечує новинці швидкісні якості. У свою чергу, турбодизель 1.5 BlueHDI 130 створений для любителів далеких поїздок, які вважають за краще неквапливе споглядання краси навколишнього світу. Обидва двигуни працюють в парі з передовою 8-ступінчастою АКПП.

Крім того, для автомобіля DS 4 будуть доступні дві спеціальні версії, які додатково підкреслюють життєві пріоритети власника. Виконання Performance Line робить акцент на динамічному стилі життя: великі колісні диски, пакет зовнішнього оздоблення «Black Pack», характерні штрихи-натяки в салоні. У свою чергу, варіант Rivoli Cross обов’язково приверне увагу підкорювачів незвіданого і фанатів подорожей: оригінальний передній бампер із захисною вставкою, рейлінги на даху, спеціальні колісні диски, система Advanced Traction Control для допомоги на бездоріжжі і функція контролю швидкості при спуску зі схилів.

Важливо відзначити, що новинка DS 4 пропонує своїм покупцям широкий вибір варіантів: доступні будь-які поєднання вищеописаних моторів і версій — в результаті так формуються чотири основні модифікації автомобіля для України. Які також можуть бути доповнені різноманітними опціями: оздоблення салону, технічне оснащення, різні варіанти забарвлення кузова, широкий вибір колісних дисків.

Джерело: DS Automobiles