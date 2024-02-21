Новости Наука и космос 21.02.2024 в 14:29 comment views icon

Новообнаруженная черная дыра массой 17 млрд Солнц, ежедневно поглощающая еще одно. Ее диск диаметром 7 световых лет

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Юрій Орос

Автор новостей

Новообнаруженная черная дыра массой 17 млрд Солнц, ежедневно поглощающая еще одно. Ее диск диаметром 7 световых лет

Солнце имеет массу примерно в 330 000 раз больше массы Земли, но этот показатель затмевают черные дыры в центрах галактик. Команда астрономов недавно обнаружила самую быстрорастущую: черную дыру массой 17 млрд Солнц, которая растет со скоростью одной солнечной массы в день.

Эта черная дыра на самом деле является квазаром, то есть активно питающейся черной дырой. Когда квазары аккретируют материю — то есть, когда их сильные гравитационные поля притягивают к себе газ, пыль и другой космический мусор — они излучают огромное количество излучения, которое можно обнаружить с помощью ряда земных телескопов, передаёт Gizmodo.

Квазар называется J0529-4351, его красное смещение составляет 3,9, что означает возраст более 12 миллиардов лет. Команда астрономов наблюдала за ним в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама исследование опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Мы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру, известную сегодня. этот объект является самым светлым объектом в известной Вселенной.

— Кристиан Вольф, астроном из Австралийского национального университета и ведущий автор исследования.

Используя яркость этого квазара как показатель скорости его аккреции — поскольку чем ярче квазар, тем больше массы притягивается к черной дыре — команда определила, что квазар притягивает примерно 413 солнечных масс в год, или примерно 1,13 Солнца в день.

J0529-4351 был замечен звездными обсерваториями еще в 1980 году, но тогда астрономы еще не знали, что это квазар. Когда объекты оказываются ярче любых известных квазаров, модели могут интерпретировать их как звезды, находящиеся относительно близко, а не как гигантские далекие объекты. J0529-4351 в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца, а аккреционный диск, который производит этот свет, имеет диаметр семь световых лет.

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Объект, который ранее считался звездой из-за своей яркости, на самом деле является чрезвычайно ярким и гораздо более сложным объектом, находящимся гораздо глубже в космосе. Возможно, его лучше изучат будущие телескопы, в том числе собственный «Сверхбольшой телескоп» ESO, преемник «Очень большого телескопа».

Астрономы ESO впервые нашли доказательства существования двух экзопланет на одной орбите

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