Новые беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay HX оценены в $499

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Датская компания Bang & Olufsen анонсировала выпуск новой модели накладных беспроводных наушников. Модель Beoplay HX предлагает систему активного шумоподавления и автономность до 35 часов. Новинка оценивается в $499 и уже доступна для покупки.

Beoplay HX доступны в трех расцветках. Первыми в продажу поступили наушники в черном цвете. Версия в белом цвете станет доступна в конце апреля, а в коричневом — в мае. Амбушюры имеют кожаную отделку, а внутри используется пена с эффектом памяти. Весит устройство 285 граммов.

За воспроизведение звука в наушниках отвечают 40 мм драйвера с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон составляет от 20 до 22000 Гц, сопротивление — 24 Ом. Фирменное приложение Bang & Olufsen позволяет настраивать звуковой профиль на ваш вкус, а также корректировать работу системы шумоподавления. Предусмотрен режим Transparent mode, чтобы можно было услышать собеседника, не снимая наушников.

Для соединения с источниками звука предусмотрен модель Bluetooth 5.1. Есть поддержка кодеков SBC, AAC и aptX Adaptive, технологий Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair, сертификация Made for iPhone, а также заявлена возможность одновременного подключения к двум устройствам. Время автономной работы Beoplay HX составляет до 35 часов с включенной системой шумоподавления и до 40 часов без нее. Есть порт USB-C для зарядки, а также 3.5-мм аудиоразъем для проводного подключения.

Bang & Olufsen выигрывают у многих конкурентов в своей ценовой нише за счет солидной автономности. Те же AirPods Max стоимостью $549 могут предложить только до 20 часов работы с включенной ANC. Sony WH-1000XM4 ($349) работают до 30 часов, Sennheiser Momentum 3 Wireless ($349) — до 17 часов, а Shure Aonic ($299) — до 20 часов.

Источник: The Verge