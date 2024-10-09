Новые функции Telegram: улучшенные подарки, добавление медиа после отправки сообщения и другие

Павел Дуров рассказал о нескольких новых функциях, которые вскоре появятся в мессенджере Telegram. Большинство нововведений касается улучшений относительно подарков.

Как сообщил Дуров, 5 из 10 обновлений касаются лучшей работы подарков. Еще 3 обновления должны улучшить работу хэштегов. Кроме того, в Telegram планируется реализовать возможность добавлять медиа к сообщению уже после его отправки. Сейчас такая возможность недоступна, а при необходимости увеличить количество медиа в сообщении приходится удалять публикацию и создавать новую. Последнее из предложенных нововведений — возможность просматривать время редактирования сообщения.

По словам Дурова, команда разработчиков Telegram быстро реализовала предварительную версию этих новых функций.

«Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. Мы подготовили макеты в тот же день, и сегодня мы уже имеем полностью функциональные сборки с этими функциями» — заявляет руководитель Telegram.

Пока что не сообщается, когда эти нововведения станут доступными широкому кругу пользователей.

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