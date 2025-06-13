Новые зубные импланты растут и ощущаются как настоящие зубы

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Исследователи из Школы стоматологии и Медицинской школы Университета Тафтса в США создали инновационные зубные имплантаты, которые врастают в десну и интегрируются с нервами, имитируя все функции настоящих зубов.

Эти имплантаты также не требуют сложной процедуры установки и сверления кости. Искусственные зубы имеют биоразлагаемый внешний слой, содержащий стволовые клетки и необычный белок, который активизирует созревание клеток в нервную ткань.

«Настоящие зубы соединяются с челюстной костью с помощью мягкой ткани, богатой нервами, которые помогают чувствовать давление и текстуру, а также управляют тем, как мы жуем и говорим», — объясняет профессор пародонтологии Джейк Джинкун Чен.

Обычные зубные имплантаты представляют собой керамические коронки, которые крепятся на титановых винтообразных штифтах к челюстной кости. Хотя они и призваны долгосрочно заменять утраченные реальные зубы, в процессе их установки есть высокий риск травм, повреждения нервов и отторжения импланта как постороннего тела.

Изначально инновационные имплантаты размерами намного меньше зубов. Они имеют слой резиновых нановолокон, которые расширяются по мере того, как биологический внешний слой разлагается. Эти нановолокна закрепляют имплантат в мягких тканях, выстилающих зубную лунку, а не крепят его к кости. Далее искусственный зуб начинает расти, увеличиваясь в размерах.

В процессе роста имплантат интегрируется в нервные ткани, устанавливая связь непосредственно с мозгом. Это позволяет ему так же реагировать на давление, текстуру и температуру, как и реальным зубам.

«Этот новый имплантат и минимально инвазивная техника должны помочь восстановить соединение нервов, позволяя ему «разговаривать» с мозгом так же, как настоящий зуб. Этот прорыв также может трансформировать другие типы костных имплантатов, например, те, которые используются при замене тазобедренного сустава или лечении переломов», — подчеркивает профессор Чен.

Сейчас в рамках ранних стадий испытаний, имплантаты успешно продемонстрировали себя на грызунах и прекрасно функционировали на уровне с реальными зубами через 6 недель после установки. Теперь исследователи будут изучать активность мозга грызунов, чтобы оценить сенсорную информацию — это подтвердит, насколько хорошо имплантат смог встроить свои новые нервы в сигнальные пути. Следующим шагом станет тестирование имплантата на больших наборах зубов у животных, а затем испытания на людях.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports

Источник: NewAtlas

Раздел Технологии выходит при поддержке

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