Робот-стоматолог впервые в мире провел операцию самостоятельно — в 8 раз быстрее человека-врача

Компания Perceptive из Бостона создала систему искусственного интеллекта, которая впервые в мире провела полностью автоматизированную стоматологическую процедуру на человеке. Робот-стоматолог выполнил операцию в восемь раз быстрее человека-специалиста, открыв новую эру в стоматологической практике.

Система использует ручной 3D-объемный сканер, который создает детальную трехмерную модель ротовой полости. С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) сканер фиксирует изображение зубов, десен и даже нервов под поверхностью зуба. Эта технология позволяет избежать вредного рентгеновского излучения, используя только световые лучи для построения высокоточных моделей.

Первой специализацией робота-стоматолога стала подготовка зуба для установки коронки. Обычно эта процедура длится около двух часов и требует двух визитов к врачу. Автоматизированная система Perceptive выполняет ее примерно за 15 минут, значительно сокращая время пребывания пациента в кресле стоматолога.

Разработчики утверждают, что машина способна безопасно работать даже в условиях активного движения пациента. Все тестовые испытания на движущихся людях прошли успешно, что свидетельствует о высоком уровне надежности и безопасности системы.

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Крис Чириэлло (Chris Ciriello), генеральный директор и основатель Perceptive, отметил:

«Это медицинский прорыв, который повышает точность и эффективность стоматологических процедур, демократизирует доступ к лучшему стоматологическому обслуживанию и улучшает опыт пациентов и клинические результаты».

Карим Заклама (Karim Zaklama), стоматолог общей практики и член клинического консультативного совета Perceptive, добавил:

«Система Perceptive трансформирует стоматологию. Она улучшит опыт пациентов, оптимизируя процедуры и повышая комфорт. Передовые возможности визуализации позволяют диагностировать проблемы раньше и с большей точностью».

Хотя идея роботизированного стоматолога может показаться необычной, эксперты указывают на многочисленные преимущества технологии. Сокращение времени процедуры, меньшая нагрузка на пациента и потенциальное снижение стоимости лечения — это лишь некоторые из них. Однако система еще не получила одобрения FDA, и компания Perceptive не назвала конкретных сроков ее внедрения.

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Источник: Newatlas

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