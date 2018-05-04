Новый патент Huawei описывает умные часы для геймеров

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На прошлой неделе Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) выдала компании Huawei патент, в котором описываются весьма необычные умные часы. Говоря точнее, устройство отличается игровой направленностью. Да, вы не ослышались, Huawei запатентовала игровые часы, как бы странно это ни звучало.

Для начала отметим, что заявка на патент была подана Huawei в WIPO в декабре 2017 года. Описанная в ней разработка является продолжением идей, патенты на которые производитель получал в 2015 и 2016 года в Китае. То есть, сама по себе идея не нова. Теперь к сути.

Большинство умных часов предоставляют стандартные способы управления: физические кнопки, сенсорный экран и поворотный безель. В то же время разработка Huawei выделяется в первую очередь тем, что поддерживает управление посредством ремешка при множества жестов.

На прикрепленных к патенту иллюстрациях показано, как ремешок можно использовать в гоночных играх и платформерах типа Super Mario.

Но играми все не ограничивается, в различных приложениях ремешок можно будет задействовать для самых разных действий: выбора текста, масштабирования изображения, спуска затвора камеры и так далее.

Часы будут поддерживать множество жестов – легкие прикосновения, нажатия с разной степени, смахивания, встряхивания, повороты и прочее. Причем в зависимости от расположения часов (горизонтальное или вертикальное) одни и те же жесты могут отвечать за разные действия/функции.

Как обычно, наличие патента вовсе не является подтверждением того, что соответствующее устройство будет выпущено. Но и исключать выпуск подобной игровой модели часов тоже нельзя, особенно в свете всплеска интереса к игровым смартфонам. Правда, в случае умных часов смущает форм-фактор, насколько удобно будет играть в игры на экранах столь небольшого размера.

Источник: LetsGoDigital