Новый роутер Xiaomi Mi Router 4 появится в продаже 25 мая по цене $31

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В преддверие крупного мероприятия, запланированного на 31 мая в Шэньчжэне, где ожидается анонс флагманского смартфона Mi 8, компания Xiaomi выпустила новую версию роутера Mi Router.

Внешне Mi Router 4 мало чем отличается от своего предшественника. Устройство заключено в тонкий корпус со скругленными краями, который изготовлен из алюминиево-магниевого сплава для более эффективного рассеивания тепла.

На тыльной стороне расположены четыре несъёмные всенаправленные антенны (две на 2,4 ГГц и две на 5 ГГц), один разъем WAN, два LAN и вентиляционные отверстия. Дополнительные отверстия для охлаждения также имеются снизу устройства. Сверху находится логотип «MI» и светодиодные индикаторы. По всей видимости, роутер лишился USB-разъема.

Что касается внутренних компонентов, Mi Router 4 оснащён процессором MT7621A, обеспечивающим подключение до 128 устройств, 128 МБ оперативной и 128 МБ внутренней памяти. Роутер можно настроить через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение для Android и iOS. Mi Router 4 поддерживает функцию MiNET для быстрого подключения к сети «умных» устройств одним нажатием кнопки без ввода пароля.

Новинка поступит в продажу в Китае 25 мая по цене около $31 в эквиваленте.

Источник: Gizmochina