Большой анонс смартфонов Xiaomi состоится 31 мая, флагманский смартфон Mi 8 будет стоить от $440

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Только вчера мы рассказали о том, что Xiaomi запланировала крупное мероприятие на конце мая, как сегодня представители компании анонсировали окончательную дату 31 мая 2018 года, а также опубликовали приглашение с упоминанием смартфона Xiaomi Mi 8. В свою очередь совершенно неофициальная, но от этого не менее интересная утечка позволила узнать розничную стоимость нового смартфона китайского производителя.

Напомним, что на мероприятии, посвященном восьмилетию компании, планируется присутствие порядка 5000 человек. В его рамках будут представлены флагманский смартфон Mi 7, «юбилейная» версия Mi 8 Anniversary Edition и новый фитнес-браслет Mi Band 3, а вот анонс фаблета Xiaomi Mi Max 3 сдвинут на июль текущего года.

Благодаря свежей утечке стали известны технические характерстики Xiaomi Mi 8 и розничную стоимость двух конфигураций. Итак, смартфон действительно получит аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 845 и 6,01-дюймовый OLED-дисплей, а также 3D-систему распознавания лица.

Покупатели смогут выбрать одну из двух версий — базовую с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ стоимостью $440 (CNY 2,799) и более продвинутая с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ за $500 (CNY 3,199).

Источники: Gizmochina, GSMarena