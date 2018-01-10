Новый вариант портативного аккумулятора Xiaomi Mi Power 2 емкостью 5 000 мА•ч оценивается в $8

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Компания Xiaomi добавила в свой каталог новую менее емкую модель портативного аккумулятора Xiaomi Mi Power 2. Говоря конкретнее, емкость новинки составляет 5 000 мА•ч.

Никаких других конструктивных или внешних отличий от старших, более емких собратьев новинка не имеет. Корпус устройства, в который заключен «высококачественный» литий-полимерный аккумулятор, изготовлен из анодированного алюминиевого сплава и устойчив к появлению царапин.

Как и другие портативные аккумуляторы китайского производителя, новая модель имеет девять ступеней защиты, в том числе от перезарядки, скачков тока, перенапряжения, высоких температур и короткого замыкания.

Аккумулятор оснащен одним разъемом USB-А для зарядки мобильных устройств и разъемом Micro-USB, а также кнопкой питания и четырьмя светодиодами, которые подсказывают уровень заряда.

Полная зарядка аккумулятора соответствующим ЗУ (5 В/2 А) занимает 3,5 часа. Производитель отмечает, что с помощью этого аккумулятора можно единожды полностью зарядить смартфон Mi 4, 1,8 раза зарядить iPhone 6 и 2,2 раза зарядить iPhone 5s

При габаритах 125х69х9,9 мм устройство весит 156 г.

В продажу портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power 2 емкостью 5 000 мА•ч поступит 12 января, стоит он будет всего $8.

Напомним, что ровно две недели назад Xiaomi представила обновленный вариант модели Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 10 000 мА•ч, которая получила два порта USB при прежней стоимости в $12.

Источник: Gizmochina