Обновленный портативный аккумулятор Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 10 000 мА•ч получил два порта USB, но стоит прежние $12

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Xiaomi, отгрузившая в прошлом году на рынок наибольшее количество внешних аккумуляторов, не намерена сдавать позиции и в этом году. Китайский производитель активно наращивает предложение в этом сегменте. Вслед за самой маленькой и самой дешевой портативной батареей для смартфонов компания выпустила и модель побольше. Это обновленная версия Mi PowerBank 2 с двумя портами USB. Номинальная емкость осталась прежней – 10 000 мА•ч, и цена тоже не изменилась – $12.

Корпус Xiaomi Mi PowerBank 2, в который помещен «высококачественный» литий-полимерный аккумулятор, изготовлен из анодированного алюминиевого сплава. Отмечается, что устройство не боится коррозии, отличается высокой прочностью и защитой от ударов.

Устройство оснащено двумя полноразмерными портами USB, каждый из которых по отдельности выдает напряжение до 5 В при силе тока до 2,4 А. Суммарно они могут обеспечить мощность до 15 Вт. На корпусе устройства также есть кнопка включения и четыре светодиода, которые позволяют контролировать остаточную емкость.

Как и оригинальная модель, новая поддерживает двухстороннюю быструю зарядку мощностью до 18 Вт (2 А при 9 В и 1,5 А при 12 В). То есть, не только мобильные устройства, но и сам аккумулятор тоже можно будет быстро заряжать. Эффективность преобразования электроэнергии Xiaomi Mi Power 2 – 90%.

Фактическая емкость обновленного Xiaomi Mi PowerBank 2 составляет 6500 мА•ч, чего, по заверениям производителя, должно хватить, чтобы дважды зарядить смартфон Mi 6 и три с половиной раза пополнить заряд iPhone 7.

Производитель также заявляет для Xiaomi Mi PowerBank 2 множество ступеней защиты, в том числе от перезарядки, скачков тока, перенапряжения, высоких температур и короткого замыкания.

Источник: gizchina