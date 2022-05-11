Новый Range Rover Sport — знакомый дизайн и гибридная версия. Полностью электрический двигатель появится в 2024 году

После появления нового поколения Range Rover появление обновленного Range Rover Sport стало лишь вопросом времени. Land Rove представил третье поколение спортивной версии бренда.

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Как и его старший брат в линейке, Range Rover Sport был полностью переработан с нуля, хотя и параллельно с Range Rover. Фактически, у него те же технологии и двигатели, включая V8 и подключаемые гибридные силовые агрегаты, что и у Range Rover. А в самое ближайшее время появится и электрическая версия.

Новая модель отличается очень изысканным дизайном, следуя по стопам Range Rover. Уходящая модель вышла на рынок в 2013 году и подверглась рестайлингу в 2017 году. В 2020 году ей дали опциональный третий ряд сидений (до 7 мест).

Однако новый Range Sport, который уже поступил в продажу, больше не имеет этой «семейной» черты, несмотря на то, что он на 7 см длиннее предыдущего Range Rover Sport. Новая модель имеет длину 4,95 м (в отличие от 4,88 м прошлой версии).

Range Rover Sport сохраняет основные линии дизайна, которые определяют и придают характер автомобилю, но не перегружая его. Есть также уникальные для него элементы, такие как более крутое лобовое стекло, чем у Range Rover, и крыша, которая опускается более заметно. Эта простота линий не означает, что о каждой детали не позаботились. У него гладкие поверхности и сбалансированные пропорции, наименьший передний свес и плавные изгибы, все кажется естественным.

Аэродинамика также была очень тщательной. Рама ветрового стекла, задние окна (после дверей) и дверные ручки расположены заподлицо для улучшения аэродинамики. Фактически, коэффициент аэродинамического сопротивления Range Sport был улучшен на 15% по сравнению с его предшественником, а значение снижено до 0,29.

Продолжая тенденцию установки всех автомобильных аксессуаров заподлицо, Sport отличается необычно тонкой решеткой радиатора и фарами для Land Rover, причем последние являются самыми тонкими из когда-либо созданных Land Rover. Задние фонари такие же тонкие, как простая красно-черная полоса, идущая по задней части автомобиля.

На борту Range Rover Sport также сохраняется чистота линий экстерьера. Он дебютирует с собственной приборной панелью с одним сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Но не все зависит от сенсорного экрана: автомобиль имеет физические элементы управления кондиционером, ручкой переключения передач и элементами управления Terrain Response на центральной консоли.

Однако вся информация и остальные элементы управления были сгруппированы на одном сенсорном экране – большем, чем у текущей модели. Он имеет диагональ 13,1 дюйма.

Чтобы усилить спортивную атмосферу перед Range Rover, Range Sport опустил сиденья специальной конструкции и приподнял центральную консоль. Это создает настоящую кабину, которая четко отделяет водителя от пассажира.

На механическом уровне Range Rover оснащен пневматической подвеской в стандартной комплектации для всех версий модельного ряда. Это дополнено адаптивной системой, которая изменяет давление в воздушных камерах, чтобы обеспечить комфорт или жесткость в зависимости от стиля вождения и дороги.

Для контроля навигации используются данные eHorizon, чтобы подготовить подвеску заранее к особенностям дороги. Например, автомобиль адаптируется в зависимости от того, приближаются ли крутые или широкие повороты.

В качестве опции и в стандартной комплектации для более мощных версий P530 и P510e Range Rover Sport также оснащен пакетом Stormer Handling Pack. Он включает в себя управление четырьмя колесами, эмулятор дифференциала повышенного трения с векторизацией крутящего момента, который действует путем торможения внутреннего колеса.

Линейка двигателей состоит из дизельных, бензиновых и подключаемых гибридов. И все версии оснащены полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. На данный момент топовым является 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом от BMW. Он развивает 525 л.с. и может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Модельный ряд предлагает две подключаемые гибридные версии, каждая из которых оснащена 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 400 л.

Вариант P440e развивает в общей сложности 440 л.с., а P510e — 510 л.с. Последний разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды и предлагает, по данным Land Rover, до 113 км в цикле WLTP автономности в электрическом режиме, что, по словам самой марки, составило бы 88 км в реальных условиях.

Ассортимент дополняется двумя предложениями мягкого гибрида 48V с шестицилиндровым дизелем: D250 мощностью 250 л.с. и D300 мощностью 300 л.с. Две дизельные модели имеют утвержденный средний расход топлива, в зависимости от марки, 7,4 л/100 км (WLTP).

Позже появятся две важные модели: электрическая версия в 2024 году и Range Rover SVR, самая мощная и мощная бензиновая версия линейки, дата которой еще не раскрыта.

Новый Range Rover Sport уже продается по цене от €103 тыс (D250 SE) и до €145 тыс за Range Rover Sport P510e First Edition, а новая линейка подключаемых гибридов Range Rover Sport начинается от €102,7 тыс за P440e SE. Цены на P530 V8 пока неизвестны.