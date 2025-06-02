Новый рекорд скорости интернета: 1 Пбит/с по оптоволокну толщиной с волос на 1800 км

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Японские ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) установили рекорд скорости передачи интернет-данных в 1,2 Пбит/с через оптоволоконный кабель на расстояние 1 тыс. 808 км.

Этого хватит, чтобы, например, загрузить 10 тыс. фильмов в формате 4K или весь объем информации из Википедии буквально за секунду. Обеспечение высокой скорости передачи данных на большие расстояния долгое время оставалось проблемой, поскольку сигнал ослабевает, распространяясь на длительное расстояние. Усиление его за счет большего количества каналов в оптоволоконном кабеле сталкивается с возникновением помех.

Для решения этой проблемы японские исследователи разработали специальный тип оптоволоконного кабеля с 19 каналами толщиной с волос. Таким образом общая толщина кабеля составляла всего 0, 125 мм. Каждый канал передавал данные независимо от другого.

Ученые использовали комбинацию специальных усилителей для всех 19 каналов, не допустив смешивания их сигналов между собой. Они создали 19 рециркуляционных петель, каждая из которых использовала один канал волокна, и пропустили сигналы через них 21 раз, чтобы смоделировать общее расстояние в 1 тыс. 808 км.

Этот оптоволоконный кабель эффективно работает в стандартных коммерческих диапазонах длин волн C и L, благодаря усовершенствованной компоновке каналов, которая сокращает потери сигнала на 40% по сравнению с предыдущими моделями.

Чтобы сохранить целостность на расстоянии в 1 тыс. 808 км, исследователи развернули двухдиапазонную систему оптического усиления, состоящую из отдельных устройств, которые усиливали сигналы в диапазонах C и L. Это позволило 180 различным длинам волн одновременно передавать данные с использованием модуляции 16QAM — метода, который вкладывает больше информации в каждый импульс.

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На выходе 19-канальный приемник улавливал сигналы, а цифровой процессор на основе технологии MIMO (многовходовой и многовыходной) очищал их, удаляя помехи и вычисляя скорость передачи данных. При этом показатель пропускной способности на расстояние составил 1,86 эксабит в секунду на км.

Среди остающихся проблем оптимизация эффективности усилителя и масштабирование обработки данных MIMO. Сейчас ученые изучают обработку сигналов на основе искусственного интеллекта для дальнейшего повышения скорости.

Источники: NICT; TechSpot

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