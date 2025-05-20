Новый чип децентрализованного ИИ работает без облака и интернета

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Исследователи из Мюнхенского технологического института (TUM) в Германии создали крошечный чип с искусственным интеллектом, способный выполнять вычисления в режиме реального времени, подобно человеческому мозгу, без необходимости подключения к интернету и использования облачных сервисов.

Отмечается, что чип, получивший название AI Pro, объединяет блоки памяти и обработки информации в компактной нейроморфной архитектуре, которая имитирует процессы выявления закономерностей и принятия решений, подобно человеческому мозгу. Разработчиком устройства выступил профессор кафедры проектирования процессоров искусственного интеллекта в TUM Хуссам Амруш.

Размеры чипа не превышают 1 мм. Устройство имитирует процесс обработки информации человеческим мозгом, позволяя искусственному интеллекту обучаться и работать абсолютно автономно. При этом чип потребляет как минимум в 10 раз меньше энергии, чем аналогичные чипы с искусственным интеллектом.

Прототип AI Pro был создан производителем полупроводников Global Foundries из Дрездена и вмещает в себя 10 млн транзисторов. И хотя это намного меньше, чем у топовых, высокопроизводительных процессоров NVIDIA, вмещающих в себя до 200 млрд транзисторов, AI Pro обеспечивает полную конфиденциальность данных, высокую энергоэффективность и мощный ИИ.

По словам Амруша, работа чипа базируется на концепции гиперпространственных вычислений. ИИ обучается, выявляя сходства и закономерности вместо обработки больших объемов данных. Например, вместо обработки большого количества изображений с автомобилями, ИИ понимает этот термин, исходя из ключевых характеристик авто, таких как конкретное количество колес, использование для езды по дорогам и других присущих этому виду транспорта черт.

Во время пробного запуска AI Pro потреблял всего 24 микроджоуля, тогда как конкурирующие чипы потребляли от 10 до 100 раз больше. По словам ученых, разработанный ими чип предназначен для использования в конкретных приложениях. Он может успешно использоваться в медицинских приборах, робототехнике и средствах автономной навигации.

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«Это делает их очень эффективными. Смарт-часы, оснащенные чипом, могут обрабатывать чувствительные данные о частоте сердечных сокращений или уровне кислорода в крови на месте, устраняя необходимость передавать данные на внешние серверы», — подчеркивает Хуссам Амруш.

Сейчас прототип оценивается в 33 тыс. 700 долларов, однако устройство еще далеко от коммерческого использования. Целью немецких ученых является создание нового типа чипов с искусственным интеллектом для выполнения конкретных задач с максимальной энергоэффективностью и безопасностью.

Источник: TUM; InterestingEngineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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