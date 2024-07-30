Новый таинственный дрон DJI появился на видео — также известна цена

Компактный дрон DJI Neo появился на видео, вероятно, в процессе испытания. Более того, он «засветился» в Wallmart с ценой.

Слухи о «карманном» беспилотном летательном аппарате DJI начались с публикации на X Twitter, которая содержит изображение регистрационной этикетки Федеральной комиссии по связи США (FCC) для DJI Neo, номер модели DN1A0626. Этикетка также показывает емкость аккумулятора — 1435 мАч или 10,5 Втч.

Публикация с видео другого пользователя демонстрирует дрон в полете. Беспилотник кажется довольно компактным и, похоже, имеет защиту винтов во время полета.

Spark back to life in a Mavic form? pic.twitter.com/V9B19qb5R2 — OsitaLV (@OsitaLV) July 25, 2024

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Отсутствие на видео гарнитуры FPV намекает на то, что Neo может быть спроектирован как дрон, похожий на HoverAir X1, а не как Cinewhoop. Возможно, его функции сосредоточены сосредоточиться на аэрофотосъемке и простых операциях в полете.

Основываясь на спецификациях батареи, эксперт по дронам Вейлиан Чжан оценивает, что DJI Neo может весить около 169 г, и предполагает, что время полета может составлять около 15 минут.

Хотя DJI еще официально не подтвердила Neo, похоже, произошло его преждевременное размещение на Walmart. Комплект Fly More Combo для DJI Neo, который обычно включает дополнительные батареи, зарядный концентратор и футляр для транспортировки, будет стоить $329. Для сравнения, аналогичный комплект HoverAir X1 продается за $399.

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Источник: Gizmochina

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