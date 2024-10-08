Новости Кино 08.10.2024 в 20:23 comment views icon

Новый трейлер «Еретик» — хоррора от А24 с Хью Грантом в главной роли

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Ігор Панченко

Автор новостей

A24 снова заставляет нас бояться. На этот раз Хью Гранта.

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В центре сюжета — две прихожанки, которые попадают в дом загадочного мистера Рида (Грант). Девушки оказываются в ловушке, которую устроил хозяин, чтобы испытать прочность их веры. Персонаж Гранта предстает перед зрителями в непривычном амплуа антагониста, что придает фильму особую остроту.

В актерский состав «Еретика» также вошли Софи Тэтчер и Хлоя Ист. Режиссеры — Скотт Бек и Брайан Вудс, известные по работе над фильмами «65» и «Они».

«Еретик» сочетает элементы головоломки с жуткой эстетикой. Фильм напоминает такие известные картины, как «Смертельный лабиринт», «Человек-невидимка» и серия «Пила».

Украинские зрители смогут увидеть «Еретика» на больших экранах с 28 ноября.

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Трейлер фильма «Еретик» ─ Хью Грант в роли маньяка, заманившего миссионерок в адский лабиринт

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