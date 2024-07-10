Трейлер фильма «Еретик» ─ Хью Грант в роли маньяка, заманившего миссионерок в адский лабиринт

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Вскоре в украинский прокат выйдет новый хоррор и психологический триллер «Еретик». Фильм сняли режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, известные своей сценарной работой во франшизе «Тихое место».

Фильм рассказывает о двух мормонских миссионерках (Софи Тэтчер и Хлоя Ист), которые пытаются обратить в веру пожилого мужчину (Хью Грант). Однако дедуля, который на первый взгляд кажется милым и приветливым, оказывается маньяком и антирелигиозным фанатиком. Теперь девушкам придется искать выход из его дома-лабиринта с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет «испытанием веры». Лента сочетает в себе головоломку и жуткую эстетику в стиле «Смертельного лабиринта», «Человека-невидимки» и франшизы «Пила».

Скотт Бек и Брайан Вудс («Тихое место», «65») стали режиссерами и сценаристами фильма «Еретик». Продюсером стал Стейси Шер («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка»). Главные роли в картине исполнили актеры:

Хью Грант ─ «Джентльмены», «Вонка», «Приключения Паддингтона 2», «Операция Фортуна», «Подземелья и драконы»

Софи Тэтчер ─ «МаХХХин», «Шершни»

Хлоя Истман ─ «Фабельманы», «Оборотень».

Фильм «Еретик» появится в украинских кинотеатрах в этом году. Точная дата будет объявлена в скором времени.

Трейлер «Еретик» (украинский дубляж)

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