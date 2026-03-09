banner
Новости Технологии 09.03.2026 comment views icon

DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Геймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22p

Ютубер 2kliksphilip продемонстрировал экстремальный способ работы DLSS путем принудительного рендеринга изображения в Kingdom Come Deliverance 2 с разрешением 38×22p.


И хотя это кажется несколько абсурдным, идея ютубера позволяет увидеть, где именно пролегает граница между размытым изображением и восстановленным с помощью DLSS и пригодным для гейминга. С масштабированием рендеринга в 1% и выводом DLSS 4K, когда разрешение составляет 38×22p, что примерно равняется 0,01% пикселей при разрешении 3840×2160, изображение крайне размыто и играть вряд ли возможно. При этом элементы пользовательского интерфейса остаются четкими, поскольку отображаются отдельно при выводе разрешения. 

На видео 2kliksphilip показывает, где именно DLSS начинает воспроизводить узнаваемое изображение. При масштабе в 1% исходное изображение все еще сохраняет кучу артефактов и большое количество отсутствующих деталей. Однако уже можно увидеть, из чего DLSS воспроизводит картинку, система ориентируется на предыдущие кадры, векторы движения, дополнительные буферы для каждого кадра, а не на попытку создать чистое изображение из одного крошечного входного кадра.

Геймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22p

По словам ютубера, масштабирование около 20% внутреннего разрешения можно считать минимумом, при котором гейминг становится возможным. При выводе с разрешением 4K 20%, по каждой оси это где-то примерно соответствует внутреннему разрешению 768×432, или 4% от общего количества пикселей. Это все еще значительно сокращает объем работы с тенями по сравнению с нативным разрешением.


Геймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22p

2kliksphilip запускал DLSS с настройками минимального разрешения в других играх, в частности, Red Dead Redemption при разрешении 76p и 92p. Хотя NVIDIA рекомендует геймерам базовое разрешение, это не единственный параметр, определяющий качество визуального контента. Различные игры присылают апскейлеру различные данные, мелкие детали, тонкие геометрические проекции, частицы и быстрые движения камеры, что позволяет довольно быстро определить ограничения.

Ютубер также делает вывод, что с момента первых версий DLSS значительно прогрессировала. Сейчас размытого изображения можно достичь только при очень низком разрешении. Тогда как ранние версии часто критиковали за слишком сильное размытие.

Ранее мы писали, что экспериментатор выяснил, до какого порога можно снизить разрешающую способность с помощью DLSS 4.5 и что получится в результате. Обозреватели уже отмечали улучшение качества масштабирования NVIDIA DLSS 4.5 в продуктивном и ультрапродуктивном режимах.

Спецпроекты
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти
Сверхзабезпечення 352% по BTC: про що говорить лютневий звіт біржі Bitget про резерви

DLSS 4.5 «на максималках»: в Digital Foundry узнали как сделать идеальный апскейлинг

Источник: VideoCardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c
Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
В Корее создали OLED-шляпу, которая "подавляет" выпадение волос на 92%
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Австралия запустила напечатанную на 3D-принтере гиперзвуковую ракету на водороде
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV ст.
Искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить