Kingdom Come: Deliverance II перенесли на 2025 год — официально

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Warhorse Studios объявила о переносе даты выхода продолжения популярной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance на начало 2025 года.

Вместо запланированного выхода в конце 2024 года, игроки смогут окунуться в средневековую Богемию 11 февраля 2025 года. Warhorse Studios объяснила это решение необходимостью дополнительного времени для совершенствования проекта.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It’s a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024

На выставке Gamescom 2024 разработчики представят новый трейлер, покажут геймплейные кадры и коллекционное издание. Также 21 августа в сети появятся первые обзоры от журналистов, которые уже попробовали новую RPG.

Kingdom Come: Deliverance II» выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а еще будет иметь субтитры на украинском языке. Много деталей об игре рассказали на показе в апреле.

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Первая часть Kingdom Come: Deliverance увидела свет в феврале 2018 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра от первого лица погружает в детально воссозданную Чехию начала XV века, где игроки следят за приключениями Генри, сына кузнеца, который ищет свое место в средневековом обществе. Несмотря на сложности в разработке, проект получил положительные отзывы. На агрегаторе Metacritic игра имеет оценку 76/100 от критиков и 8,1/10 от пользователей. У Steam 82% отзывов являются положительными.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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