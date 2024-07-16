Аутентичность превыше всего. Kingdom Come: Deliverance II привлекает экспертов по истории

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Главный сценарист Warhorse Studios Мартин Зиглер раскрыл новые подробности о предстоящей игре «Kingdom Come: Deliverance 2». В недавнем интервью он поделился информацией об уникальном подходе к созданию одного из самых реалистичных ролевых проектов.

По словам Зиглера, для достижения максимальной аутентичности разработчики привлекли команду экспертов-историков, реконструкторов и профессоров. Эти специалисты помогают воссоздать живой и достоверный мир средневековой Богемии, где будут разворачиваться события игры.

Зиглер отметил, что разработчики усовершенствовали систему боя, сделав ее более реалистичной и доступной для новых игроков, но в то же время более глубокой для опытных пользователей. В игре появятся новые виды оружия, в частности арбалеты и примитивные пороховые ружья, что добавит тактических возможностей.

Важной особенностью игры остается свобода выбора. Игроки смогут выполнять задания различными способами: применять яд, использовать дальнобойное оружие или вступать в открытый бой. Каждый персонаж в игре будет иметь собственный распорядок дня, что делает мир игры живым и динамичным.

Релиз «Kingdom Come: Deliverance II» запланирован на 2024 год — проект выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а еще будет иметь субтитры на украинском языке. Много деталей об игре рассказали на показе в апреле.

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Историческая RPG «Kingdom Come: Deliverance» увидела свет в феврале 2018 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра от первого лица погружает в детально воссозданную Чехию начала XV века, где игроки следят за приключениями Генри, сына кузнеца, который ищет свое место в средневековом обществе. Несмотря на сложности в разработке, проект получил положительные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры оценка 76/100 от критиков и 8,1/10 от пользователей. В Steam 82% отзывов положительные.

В марте 2023 года Warhorse Studios выпустила «Королевское издание» игры для Nintendo Switch. Стоит отметить, что нативных версий для PS5 и Xbox Series X|S нет. Месяцем ранее студия сообщила о впечатляющем коммерческом успехе проекта — продажи «Kingdom Come: Deliverance» превысили 6 миллионов копий.

Источник: Insider-gaming

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