«Никто не догадается»: финское хранилище ядерных отходов на 100 000 лет хранения не будет иметь внешних признаков

Первое в мире постоянное хранилище отходов ядерного топлива откроется позже в этом году на Олкилуото, малонаселенном финском острове с пышными лесами в Балтийском море в трех часах к северу от Хельсинки. «Онкало» (на финском «полость» или «пещера») является одним из самых современных объектов в своем роде, предназначенный для хранения ядерных отходов на глубине 450 метров под землей в течение 100 000 лет.

Процесс захоронения ядерных отходов начинается на заводе, где во время герметизации автоматы вынимают отработанные стержни ядерного топлива из емкостей для хранения и помещают их в медные и чугунные бочки высотой до двух этажей. После заполнения эти емкости весом около 24 метрических тонн опустятся на лифте в пещеру, высеченную в кристаллической основе возрастом 2 млрд лет — на это уходит 50 минут. Каждое хранилище будет вмещать от 30-40 таких контейнеров, залитых бетоном. Общая вместимость хранилища — 3250 канистр или 6500 метрических тонн.

«Планируется, что никаких внешних признаков объекта не будет. Никто даже не догадается, что это там, независимо от того, говорим ли мы о будущих поколениях, будущих инопланетянах или ком-то другом», — говорит Паси Туохимаа, менеджер по связям Posiva, агентства, которое управляет ядерными отходами Финляндии.

Построить такое место легче, чем убедить общину принять его. Получение такого одобрения может занять десятилетия, но оно основано на простом принципе.

«Одним из принципов геологической утилизации является идея о том, что поколения, которые пользуются преимуществами ядерной энергетики, также должны платить за решение и участвовать в нем», — сказал Родни Юинг, минералог и материаловед из Стэнфордского университета и содиректор Центр международной безопасности и сотрудничества заведений.

Финляндия начала поиски места для хранилища в 1983 году. В течение десятилетия правительство рассмотрело четыре локации, взвешивая мнение общества вместе с геологическими и экологическими критериями. Эурайоки, городок с более 9000 жителями, обеспечил наибольшую социальную поддержку и лучшие природные условия. В 2000 году городской совет проголосовал за одобрение проекта. Местные жители были склонны к этому, поскольку в 13 км в Олкилаут уже было размещено два атомных энергоблока. Третий был запущен в апреле 2023 года — станция обеспечивает треть потребности Финляндии в электроэнергии.

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Источник: Gizmodo

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