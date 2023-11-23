Самопровозглашенные «пушистые хакеры-геи» из SiegedSec взломали Центр ядерных исследований США

Центр ядерных исследований Национальной лаборатории Айдахо (INL) сообщил об утечке данных. Ответственность за взлом центра взяла на себя SiegedSec ─ группа самопровозглашенных «пушистых хакеров-геев». Группа заявила, что получила доступ к конфиденциальным данным сотрудников, таким как номера социального страхования, домашние адреса и многое другое.

«Мы готовы заключить сделку с INL. Если они займутся исследованием создания девушек-кошек в реальной жизни, мы удалим этот пост», — написала SiegedSec в сообщении, объявляющем об утечке.

В прошлом месяце группа SiegedSec провела атаку на НАТО, обнародовав внутренние документы, в качестве возмездия против стран блока за их атаки на права человека. Группа обычно атакует правительство и связанные с ним организации по политическим мотивам. Например, в начале этого года группа устраивала атаки на правительства штатов за принятие антитрансгендерного законодательства.

Представитель INL подтвердил факт взлома:

«В понедельник, 20 ноября, Национальная лаборатория Айдахо определила, что она стала целью взлома данных кибербезопасности в одобренной на федеральном уровне системе поставщика за пределами лаборатории, которая поддерживает облачные службы управления персоналом INL. INL приняла немедленные меры для защиты данных сотрудников».

Лаборатория заявила, что обратилась к властям с просьбой о помощи в дальнейших действиях. Организация все еще разбирается с этим взломом.

INL работает как филиал Министерства энергетики США, исследуя ядерные реакторы, а также другие проекты, такие как устойчивая энергетика. В Лаборатории работает более 5000 человек.

Источник: Engadget