О пиратстве и контенте на украинском языке. Разговор с главредом ITC.ua Тимуром Вороной

Исполнительный директор Creators Media Group и главред сайта ITC.ua Тимур Ворона дал интервью ведущему и автору ютуб-канала «Переговорка» Александру Глущенко, где среди прочего обсудил проблемы пиратства в Украине.

В статье публикуем основные тезисы (текст минимально отредактирован для удобства чтения) — ниже добавили полное интервью.

Пиратство — уже не модно

«5 лет назад у нас вообще никто не платил за контент. Все пиратили — качали с торрентов игры, фильмы. Сейчас ситуация изменилась… Пиратство перестает быть модным».

«Когда человек зарабатывает достаточно денег — он не пожалеет 5-10 баксов за контент. Но платить столько, если твой бюджет 15,10 или 5 тысяч гривен — это слишком дорого».

«На ITC.ua очень активное комментаторское сообщество. За прошлый год читатели оставили 140 тысяч комментариев на сайте, и у нас осуждают пиратство. Один из случаев — блог, в котором человек вспоминал, как «спиратил» винду».

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Враждебная пропаганда в пиратском контенте

«Мой отец живет в селе в Киевской области, где живет около тысячи человек: как правило, небогатые, которые живут на пенсию плюс какие-то небольшие подработки. Некоторые смотрят дешевые пиратские ОТТ, а потом начинают ходить по селу (как до войны, так и сейчас) с фразами «кто домбил бомбас», «не все так однозначно» и подобное. Таким образом россия с помощью этих дешевых ОТТ распространяла пропаганду годами».

«Другой вопрос — а почему же это не заблокировать? Каждая украинская власть пытается сделать реестр запрещенных сайтов. В теории это, вроде бы, имеет смысл, потому что действительно российская пропаганда и антиукраинские сайты должны блокироваться, но никто не может помешать рядовому чиновнику, который работает в силовой структуре, заблокировать абсолютно нормальный сайт и использовать это, как способ вымогать взятку. Ни при одной власти — от Кучмы до Зеленского, к сожалению, на бизнес давили».

Прим.: 9 ноября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внес 16 видеосервисов в перечень сервисов государства-агрессора и запретила их трансляцию. В перечне и HD Rezka — по данным Kantar, этот пиратский онлайн-кинотеатр в течение 2021-2022 годов только раз выпадал из списка 25 самых популярных в Украине сайтов. По данным Similarweb, в октябре 2023 года сайт Hdrezka.ag имел 50 млн визитов (73% аудитории — из Украины), а Rezka.ag — 91 млн визитов, из которых 51% украинских. Для сравнения у самого популярного легального онлайн-кинотеатра Украины Megogo почти 16 млн уникальных пользователей в месяц, по данным Forbes.

В марте 2024 года Украина присоединилась к международной платформе WIPO ALERT, где вместе с другими 14 государствами будет формировать перечень веб-сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности.

По последним данным Bloomberg, Украина занимает 6 место в ТОП-10 стран-лидеров по потреблению пиратского контента

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Украиноязычный контент

«К большому сожалению, до полномасштабной войны, и даже до 2014 года, в Украине делали крайне мало украиноязычного контента. Взять все украинские известные продашн-студии, шоу-бизнес — большинство работали на россию».

«В россии эти все сериалы про «ментов» и «бригады», все это российское мыло снимали пачками. Сколько качественных украинских фильмов было снято до 2022 года? Те ленты, на которые выделялись государственные деньги — в большинстве своем, извините, это ужас. Просто отмыв денег. Нет поддержки государства, нет рынка, нет контента. За что платить, когда не было контента?».

«Только сейчас во время войны, когда мы отказались от всего российского, то начали создавать контент именно в Украине, на украинском языке. И сейчас я считаю, что у нас есть классная возможность, чтобы люди платили именно за него»