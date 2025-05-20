Обезьяны эволюционируют в людей? Ученые нашли голосовой язык у диких шимпанзе

Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили, что дикие шимпанзе в национальном парке Таи в Кот-д’Ивуаре общаются между собой, используя некоторые языковые структуры, подобные человеческой речи.

По мнению автора исследования Седрика Жирара-Бутто, результаты проведенного им и его коллегами исследования могут свидетельствовать о том, что корни нашей способности к сложной языковой коммуникации могут быть значительно глубже, чем считалось, и происходить от общего предка с родственниками обезьянами. Шимпанзе, как и другие приматы, используют разные звуки для общения между собой, предупреждая об опасности, хрюкая во время кормления и выкрикивая в случае необходимости объединить других.

Однако до сих пор ученые считали, что комбинация звуков в слова, а слов в содержательные предложения это способность, присущая сугубо человеку. Лингвистические правила определяют, как будет меняться смысл отдельных слов в различных структурах предложения. Коммуникация приматов считалась слишком ограниченной, чтобы быть предшественницей сложного, комбинаторного человеческого языка.

В рамках исследования ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка годами записывали тысячи звуковых сигналов трех групп диких шимпанзе. Исследователи пытались определить, как 12 типов различных звуков, которые выкрикивают шимпанзе, менялись, когда обезьяны объединяли и комбинировали их между собой. Всего ученые записали 4 тыс. 233 звуковых сигнала, из которых 734 — были комбинациями из двух выкриков

При этом исследователи обращали внимание не только на на сами сигналы, но и на ситуации, в которых шимпанзе их выкрикивали. Одни выкрики касались кормления, другие отдыха, перемещения, приветствия, готовности к игре, агрессии или были реакцией на появление других животных.

Сравнивая между собой смыслы отдельных и парных возгласов, ученые определили, как меняется содержание голосового сигнала при комбинировании возгласов. Ученые использовали математический анализ для оценки того, насколько похожим является распределение событий для одиночных и парных звуков.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Анализ выявил четыре основных способа, которыми шимпанзе меняли значение, соединяя одиночные звуки между собой в 16 различных пар. Эти способы оказались аналогичными ключевым лингвистическим принципам человеческого языка.

Например, у обезьян выкрик «ху» означает «кормление», а выкрик «пант» используется с целью подчеркнуть социальную принадлежность. Однако в комбинации эти выкрики означали обустройство места для жилья. В то же время, выкрик «Пант ху» становился более конкретным, если за этим следовал крик, намекающий на возможную опасность или срочность.

Хрюканье, используемое во время кормления, и «ху», используемое во время отдыха, вместе свидетельствовали о кормлении во время отдыха. Шимпанзе, похоже, по-разному реагируют на порядок звуков. «Хрю-ху» не означает то же самое, что и «ху-хрю».

«Создание новых или комбинированных значений путем сочетания слов является отличительной чертой человеческого языка. Крайне важно исследовать, существует ли подобная способность у наших ближайших ныне живущих родственников, шимпанзе и бонобо», — объясняет соавтор исследования Кэтрин Крокфорд.

Как считают исследователи общий предок обезьян и людей существовал около 6-8 млн лет назад. Если уже тогда существовали навыки комбинирования отдельных звуков, это означало бы, что разница между языком людей и приматов не так велика, как считалось до этого.

Результаты исследования были опубликованы в журналеScience Advances

Источник: ZMEScience