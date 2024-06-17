Обновленная «Защита Украины» — ученики 10-11 классов будут проходить курс по управлению дронами

В учреждениях профессионально-технического образования тем временем введут новую специальность — «оператор дрона».

С сентября 2024 года старшеклассников в украинских школах будут обучать по обновленному курсу «Защита Украины», который в целом будет состоять из 6 модулей и предусматривать изучение:

домедицинской подготовки в условиях боя с элементами тактической медицины;

военных технологий: навыки управления БпЛА, радиосвязи и тому подобное;

вооружения и военной техники, стрелковой подготовки;

ориентирования на местности и инженерной фортификации;

коммуникации и взаимодействия в бою;

форм и методов ведения информационной войны: пропаганда, дезинформация, кибератаки, психологические операции, информационные операции;

гражданской безопасности населения: навыки поведения в экстренных ситуациях, формирование плана выживания и т.д.

Согласно тексту обновленной программы, мальчики и девочки будут учиться вместе, а разделение по группам будет осуществляться не по полу, а для отработки определенных навыков.

«Мы выбросили из образовательной программы все, что туда попало по советскому подходу. Задача дисциплины «Защита Украины» — дать молодому гражданину осознанное понимание того, для чего защищать государство, почему это выгодно ему лично, почему государство является важным инструментом достижения его личного успеха и безопасности. И далее — навыки того, как именно он может защищать его», — сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в майском интервью изданию Hromadske.ua.

Разрабатывать программу помогали украинские организации, имеющие отношение к военному делу: в частности, военная школа «Боривітер», проект подготовки операторов БпЛА Victory Drones, благотворительный фонд «Солом’янські котики».

Средства на повышение квалификации учителей и закупку необходимого оборудования (тренажеры, учебные дроны, медицинские манекены и т.д.) выделили еще в декабре 2023 года на общую сумму в 1,7 млрд гривен.

«Наша задача — не милитаризировать общество, а сформировать у него оборонное сознание и осмысленный подход к важности этой защиты. Хотим предоставить спокойную психологическую установку гражданину, что война может стать составляющей нашей жизни, и это не катастрофа или трагедия, которой нельзя противостоять. Наоборот: мы способны защищаться и находить для себя разные роли: как в контексте армии, так и в контексте гражданских действий», — добавил Лисовой.

Отмечается, что обучение будут проводить в специальных центрах, оборудованных манекенами и снаряжением. Всего по Украине таких откроют около тысячи — один центр будет работать на 5-10 школ (подобные уже работают во Львове и в Киевской области, согласно данным издания LB.ua).