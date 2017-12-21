Xiaomi выпустила свой самый маленький (и дешевый) портативный аккумулятор для смартфонов

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Xiaomi уже давно занимается выпуском портативных аккумуляторов. Собственно, именно эта компания однажды зародила рынок недорогих, но качественных портативных внешних аккумуляторов. С тех пор производитель постоянно обновляет свой ассортимент. Очередное пополнение произошло на этой неделе. При помощи суббренда ZMI компания Xiaomi вывела на рынок внешний аккумулятор ZMI Power Bank Mini. Новинка примечательна тем, что является самым маленьким внешним аккумулятором Xiaomi.

По размеру аккумулятор ZMI Power Bank Mini соизмерим с обычной батарейкой типа AA. Длина ZMI Power Bank Mini составляет всего 10,1 см. Внутри цилиндрического корпуса находится один единственный литий-ионный аккумулятор емкостью 3000 мА·ч. Xiaomi использует литий-ионные батареи высокой плотности производства LG, которые рекламируются как безопасные и эффективные.

Оснащение ZMI Power Bank Mini включает разъемы USB и micro-USB. При зарядке мобильных устройств аккумулятор способен обеспечить ток 1 А при напряжении 5 В. То есть, выходная мощность составляет всего 5 Вт и ни о какой быстрой зарядке тут не может быть и речи.

Кроме того, ZMI Power Bank Mini, как и другие внешние аккумуляторы Xiaomi, оснащен кнопкой включения и четырьмя светодиодами, которые позволяют контролировать остаточную емкость.

Еще одно достоинство ZMI Power Bank Mini, помимо компактный размеров, – это цена. Цена устройства составляет всего $6. Это значительно меньше $45, в которые Tesla оценивает свой портативный аккумулятор для смартфонов.

Источник: phoneradar