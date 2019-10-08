Обновленный браузер Opera для ПК получил улучшенный блокировщик трекеров, ускоряющий скорость работы на 20%, и продвинутую систему снятия скриншотов





Компания Opera обновила свой десктопный браузер, добавив новый блокировщик трекеров, повышающий уровень защиты конфиденциальности пользователя в сети и ускоряющий браузинг на 20%.

Новый блокировщик трекеров в Opera может быть активирован в меню установки браузера или же прямо в его настройках. Как только он станет активным, в адресной строке появится иконка щита, которая показывает количество заблокированных трекеров. Там же можно быстро деактивировать данную функцию для отдельно взятого сайта.

Блокировщик трекеров использует в своей работе технологию EasyPrivacy Tracking Protection List. Она работает так же, как и встроенный блокировщик рекламы в Opera, обнаруживая известные скрипты трекеров и блокируя их. Сразу после включения блокировщик трекеров может увеличить скорость загрузки сайтов в среднем на 20%. В сочетании со встроенным блокировщиком рекламы скорость может увеличиться на 23%. Эти функции также повышают степень защищенности персональных данных пользователя.

В свое время Opera стала первым браузером, предложившим бесплатный, безлимитный и не сохраняющий логов VPN. Представленный 3 года назад встроенный VPN по-прежнему скрывает местоположение и IP-адрес пользователя от веб-сайтов, создавая для них виртуальную локацию. При включении данной функции браузерный VPN создает защищенное соединение к одной из многих локаций по всему миру, где расположены серверы Opera. VPN предоставляет пользователям возможность выбрать, откуда они хотят выходить в интернет, усиливая тем самым защиту их приватности. Браузерный VPN является также дополнительной защитой при работе в публичных Wi-Fi сетях, так как он блокирует возможность третьим лицам видеть, какие сайты посещает пользователь.

Также в новой версии браузера разработчики улучшили функцию скриншота, которая теперь позволяет делать их прямо в браузере и превращать в мемы. Иконка камеры в правом углу адресной строки позволяет пользователю делать скриншот любого сайта, а затем отредактировать, скопировать и вставить его прямо внутри браузера, без необходимости искать файл на компьютере.

Теперь у этой функции появились новые возможности. Кликнув на иконку камеры, пользователь может сохранить веб-сайт в PDF или сделать скриншот всей веб-страницы. Помимо этого, можно выделить часть веб-сайта, сделать скриншот и затем кастомизировать его. Функции размывания и рисования также были улучшены, в частности, рисование таких фигур как круг, треугольник или прямоугольник стало гораздо проще. Функция скриншота теперь также позволяет добавлять текст тремя разными шрифтами, включая популярный для создания мемов шрифт Impact. Также пользователи могут добавить селфи или один из новых эмодзи.

Источник: Opera