Обновленный MagSafe-кошелек обзавелся поддержкой сервиса Find My

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Apple выпустила обновленную версию MagSafe-кошелька, который теперь предлагается в новых расцветках. Но главное, что аксессуар обзавелся поддержкой сервиса Find My. Это значит, что теперь кошелек будет отображаться в одноименном приложении и можно будет увидеть его местоположение.

Это видится довольно полезным нововведением, однако не факт, что оно поможет в случае потери MagSafe-кошелька, особенно если кто-то подобрал и унес аксессуар. В таком случае информация о его последнем местонахождении роли для пользователя не сыграет.

Также есть один странный момент — функциональность Find My не работает в связке с чехлом Clear Case с MagSafe.

Стоимость MagSafe-кошелька составляет $59.99. Приобрести его можно в пяти расцветках: Golden Brown, Dark Cherry, Sequoia Green, Midnight и Wisteria.

Источник: The Verge