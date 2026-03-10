Новости Крипто 10.03.2026 comment views icon

Скамер с "совестью": мошенник вернул почти всю украденную криптовалюту

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Скамер із "совістю": шахрай повернув майже всю вкрадену криптовалюту

Пользователь случайно отправил мошеннику примерно $220 тыс. в криптовалюте, скопировав поддельный адрес кошелька из истории транзакций. Речь идет об атаке типа address poisoning — когда злоумышленник создает адрес, очень похожий на настоящий.


В результате атаки пользователь может ошибочно скопировать его, думая, что это правильный адрес. Именно это и произошло: пользователь увидел знакомые первые и последние символы адреса и, не проверив ее полностью, скопировал и отправил средства. В результате 126 тыс. TON были отправлены на адрес мошенника.

Однако события получили неожиданное развитие. После получения средств злоумышленник вернул 116 тыс. TON (примерно $203 тыс.), оставив себе всего 10 тыс. TON ($17 000) в качестве «компенсации». Некоторые пользователи в криптосообществе уже в шутку назвали его «мошенником с совестью. К транзакции он добавил сообщение:

«Извините, но это слишком много. Пожалуйста, заберите это обратно — я знаю, что это серьезные деньги. Мир».

Подобные случаи, когда преступники возвращают похищенные криптовалютные средства, случаются редко, но они не уникальны для индустрии. Самый известный пример — взлом DeFi-платформы Poly Network в августе 2021 года. Тогда неизвестный хакер вывел из протокола примерно $612 млн в различных токенах, что стало одним из крупнейших криптовзломов в истории. Уже в течение первых дней он начал возвращать активы — сначала около $260 млн, а затем практически всю сумму, оставив лишь небольшую часть, которую заблокировал эмитент стейблкоинов. Сам хакер заявил в сообщениях в транзакциях, что сделал это «ради развлечения» и чтобы показать уязвимость протокола.


Данные: Х

Еще один показательный кейс произошел с биржей KuCoin в 2020 году. После взлома на сумму около $281 млн значительную часть активов удалось вернуть или заморозить: часть средств вернули сами злоумышленники, часть — заблокировали эмитенты токенов и биржи после отслеживания транзакций. В результате было восстановлено примерно 84% похищенных активов, что стало одним из самых успешных случаев возмещения потерь после криптозлома.

Подобные истории обычно объясняются не внезапной «моралью» хакеров, а практическими причинами. Из-за полной прозрачности блокчейнов и работы аналитических компаний похищенные средства часто быстро отслеживаются, а биржи блокируют попытки их конвертации или вывода в фиат. В таких условиях преступники иногда выбирают компромисс — вернуть большую часть активов, чтобы избежать расследования или попытаться получить вознаграждение как «white-hat» исследователи.

Данные: Х

В этом контексте история с 126 тыс. TON, где мошенник оставил себе лишь 10 тыс., выглядит скорее исключением: обычно криптовалютные преступники не возвращают средства добровольно, если имеют возможность их легализовать. Именно поэтому подобные случаи быстро становятся вирусными в криптосообществе — они демонстрируют парадокс индустрии, где сочетаются полная финансовая свобода, публичность транзакций и человеческий фактор.

Криптотрейдер втратив $50 млн у USDT через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення

Источник: Х

