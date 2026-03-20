Семейные разборки: жена украла у мужа 2323 биткоина, подсмотрев seed-фразу кошелька

В Великобритании женщину подозревают в похищении около $172 млн в биткоинах после того, как она подсмотрела seed-фразу мужчины через установленные в доме камеры наблюдения. Речь идет о 2323 BTC, которые исчезли из его кошелька в 2023 году.





По данным иска, активы хранились на аппаратном устройстве Trezor. В начале августа 2023 года их без ведома владельца перевели на другие адреса, распределив между 71 кошельком. С тех пор эти средства остаются без движения. На момент транзакций их оценивали примерно в $60 млн. Истец утверждает, что жена организовала наблюдение за его действиями в доме и зафиксировала момент ввода фразы восстановления, что позволило ей получить полный контроль над криптоактивами. Эту историю рассказал в Х пользователь Sweep.

«Пинг Фай Юэн хранил свой Bitcoin на Trezor, как и половина криптосообщества в Twitter. Его жена установила камеры видеонаблюдения внутри их дома и сидела, наблюдая, как он вводит свою фразу восстановления. Она получила доступ к кошельку и тихо переместила все 2 323 BTC по нескольким кошелькам, как будто ничего не произошло», — пишет он.

В материалах дела также упоминаются аудиозаписи, где, по словам заявителя, зафиксированы обсуждения перевода биткоинов. Ситуация осложнилась тем, что сам мужчина подозревал подготовку к преступлению. После предупреждения от дочери он установил в доме устройства для записи звука, пытаясь собрать доказательства. В итоге супруги фактически вели взаимную слежку: одна сторона — чтобы получить доступ к средствам, другая — чтобы это задокументировать.

«Муж и жена тайно записывали друг друга все это время — один, чтобы украсть Bitcoin, другой, чтобы доказать это. Супруги играли в тайных агентов в собственной гостиной через 2 323 Bitcoin», — добавил Свип.

После исчезновения биткоинов между ними произошел конфликт, который завершился арестом мужчины. В 2024 году он признал вину по обвинению в нападении. После инцидента супруги развелись. Во время обыска у подозреваемой полиция изъяла несколько аппаратных кошельков и носителей с seed-фразами, которые просто лежали по комнатам, однако доказательств для выдвижения обвинения не хватило. Ее отпустили под залог, а следствие заявило, что не будет продолжать дело без новых подтверждений.





«Его дочь предупреждала его, что жена нацелилась на Bitcoin, поэтому мужчина перешел в режим контршпионажа и оснастил дом аудиозаписывающими устройствами. Когда он узнал, что деньги исчезли, он потерял контроль, конфронтировал с ней и получил обвинение в нападении», — уточняет Sweep.

Юридическая оценка инцидента остается спорной. Суд не классифицирует ситуацию как классическую кражу, поскольку речь идет о цифровых активах. В то же время в Высоком суде отметили, что иск имеет «очень высокую вероятность успеха», и рекомендовали ускоренное рассмотрение, учитывая волатильность биткоина. В ноябре 2025 года истец подал отдельное требование о замораживании активов. Он настаивает на признании права собственности на биткоины и их возврате или компенсации в фунтах стерлингов. Дело до сих пор не завершено, а средства, распределенные между десятками адресов, остаются нетронутыми.

Подобные инциденты не единичны и все чаще связаны не со взломом кода, а с компрометацией доступа к ключам. По данным Chainalysis, в 2024 году было похищен около $2,2 млрд в криптоактивах, причем почти 44% случаев приходились именно на компрометацию приватных ключей, которые фактически дают полный контроль над средствами. Отдельные кейсы показывают, что даже аппаратные кошельки не гарантируют защиты. В начале 2026 года один инвестор потерял около $282 млн в Bitcoin и Litecoin после атаки с элементами социальной инженерии, когда злоумышленники смогли получить доступ к данным для восстановления кошелька. В еще одном случае государственный орган в Южной Корее фактически сам раскрыл seed-фразу, опубликовав ее на фото, что привело к краже более $4,8 млн.

На этом фоне дело в Великобритании выглядит нетипично из-за способа получения доступа — через бытовое наблюдение внутри семьи. В то же время оно вписывается в более широкий тренд: ключевой уязвимостью криптоинфраструктуры остается человек, а не технология, и именно доступ к seed-фразе в большинстве случаев определяет контроль над активами.

