Обновление Telegram: новые профили с музыкой, редактор наклеек и многое другое

В свежем обновлении Telegram появилось несколько дополнительных функций и возможностей. Теперь можно добавить музыку в профиль, выбрать главную вкладку в своем профиле, ставить особые темы для чатов с подарками и помогать друзьям улучшать их подарки.

Музыка в профиле

Теперь любую песню из ваших чатов можно прикрепить к профилю. В медиаплеере достаточно нажать «Добавить к профилю». Песня сразу появится под вашим фото в виде аккуратной панели.

Если вы добавите несколько треков, Telegram автоматически соберет их в плейлист. Чтобы сохранить музыку, можно еще выбрать нужный трек и нажать Сохранить в… > Профиль.

Новое мини-приложение для наклеек

Раньше управлять наборами наклеек и создавать их можно было через бота @Stickers. Теперь для этого есть отдельное мини-приложение. Он позволяет рисовать собственные наклейки или эмоджи, собирать их в наборы и даже смотреть статистику, насколько часто их используют.

Все пользователи могут создавать свои иллюстрации и делиться ими благодаря открытой платформе для наклеек и эмоджи.

Обновленный профиль на Android

После проведения конкурса дизайнеров профили пользователей Telegram на Android получили новый вид. Появились анимации при прокрутке — такие же уже были на iOS.

Вкладка профиля по умолчанию

Теперь можно выбрать, какая вкладка будет открываться первой, когда кто-то заходит в ваш профиль. Это удобно, если хотите сделать акцент на своих сохраненных историях или подарках.

Чтобы настроить вкладку, откройте Настройки > Мой профиль, зажмите нужную вкладку и выберите «Сделать основной».

Темы с подарками

Еще с 2021 года в Telegram можно было ставить темы на отдельные чаты. Теперь разработчики добавили новые динамические обои, которые привязаны к подаркам. Если у вас есть такой подарок, сможете сделать из него уникальную тему для любого личного чата.

Каждый подарок открывает одну тему. Ее стиль зависит от модели и фона самого подарка. Сейчас это работает для Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Cap и Heart Locket.

Как улучшать подарки друзьям

Теперь можно сбрасывать друзьям звезды, чтобы они могли бесплатно улучшить свои подарки. Это полезно, если у них не хватает звезд или они даже не знали, что подарок можно сделать коллекционным.

Появился новый фильтр «Улучшаемые» — с ним легко найти те подарки, которые можно прокачать. А кнопка «Улучшить следующий» позволяет быстро прокачивать их один за другим. Чтобы сам процесс распаковки был интереснее, дизайнеры добавили новые анимации с эффектом напряжения.

Стоимость подарка

Теперь в Telegram можно посмотреть ориентировочную цену перепродажи любого подарка. Это отдельное поле «Стоимость» в характеристиках. Его можно развернуть и посмотреть дополнительную статистику, например среднюю цену других предметов из той же коллекции.

Итак, с этим обновлением Telegram делает подарки, наклейки и музыку еще более персональными. А пользователи получают больше способов настроить профиль «под себя».

Источник: Telegram