«Обновить данные — это не стать на учет». Почему ТЦК штрафуют даже тех, кто зарегистрировался в «Резерв+»?

Приложение «Резерв+» — это лишь возможность обновить контактные данные в электронном реестре «Оберег» Оберег». Это не постановка на учет в ТЦК или получение военного билета, поэтому могут возникнуть штрафы. Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко.

Нардеп объяснил журналистам «Новости.LIVE» нюансы, связанные с «Резерв+» как комментарий своего предыдущего сообщения о штрафах и публикаций в прессе по нему.

«Давайте мы сразу успокоим общество, что те, кто обновили данные «Резерв+» и имеют неутраченный военно-учетный документ, были на учете, — их не будут штрафовать. те примеры военнообязанных граждан, которые обратились ко мне, которые я привел журналистам, они касались только тех случаев, когда люди обновились через приложение «Резерв+», но не имели, или потеряли военно-учетный документ, то есть военный билет, или вообще не были на учете… Такой человек все же подпадает под штрафные санкции».

Под этим видео Федиенко еще раз объясняет: нужно состоять на учете в ТЦК и иметь военный билет, только обновления данных недостаточно. «Это обновить контактные данные в «Оберіг», если вы там уже были зарегистрированы».

Ранее Александр Федиенко опубликовал сообщение «Первая статистика по штрафам от различных ТЦК». В нем нардеп рассказывает об обращении к нему граждан, которые после своевременной регистрации в «Резерв+» получили в программе сообщение, что надо обратиться в ТЦК для уточнения данных.

«Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по уточнению данных, имея актуализацию через «Резерв+», получил штраф 17 тысяч грн. Второй где-то потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как уже это сделал через «Резерв+» получил тоже штраф 17 тысяч грн из-за потери военного билета. Третий случай схож со вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции о похищении у него документов вместе с военным билетом».

В последнем случае пострадавшему от похищения с помощью юриста удалось уменьшить сумму штрафа до 5100 грн. Депутат отмечает, что все штрафы в этих случаях были законными, но, по его убеждению, в первом можно было бы обойтись предупреждением.

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Источник: Александр Федиенко