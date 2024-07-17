Штрафы ТЦК в «Дії» — разъяснения Минобороны для украинцев, которые не обновили данные до 17 июля

16 июля истек срок, выделенный нардепами на обновление военнообязанными гражданами своих военно-учетных данных. Итак, теперь те граждане, которые не обновили свои данные в ТЦК, будут получать штрафы. Узнать о них можно будет в приложении «Дія». Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире «Радио Свобода».

По его словам, штрафы не будут выставляться автоматически всем военнообязанным, кто не успел или не захотел обновить свои данные. Более того, не стоит ожидать появления первых штрафов уже с 17 июля. Дмитрий Лазуткин отметил, что привлечение к ответственности за административное правонарушение — это определенная процедура, которая может занимать от трех месяцев до года. А о самом штрафе можно будет узнать «так же как и о штрафе за превышение скорости».

«Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф — это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении «Дія» можно будет это сделать», — заверил Лазуткин.

В то же время в Министерстве обороны напомнили, что с 17 июля обновить военно-учетные данные и далее можно в ТЦК и СП и в приложении «Резерв+». Однако несвоевременное самостоятельное обновление не освобождает от штрафа, поскольку законодательно определенный 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных закончился. Сумма штрафа составляет от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн.