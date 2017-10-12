Oculus представила обновленную автономную VR-гарнитуру Santa Cruz с усовершенствованными контроллерами, но разработчики получат ее не раньше 2018 года

В прошлом году на конференции Oculus Connect 3 Марк Цукерберг впервые показал дизайн следующей флагманской гарнитуры Oculus, проходящей под кодовым названием Santa Cruz. Тогда еще СМИ обратили внимание, что глава Facebook представлял устройство, которое должно быть полностью автономным, точно так же, как в свое время Стив Джобс анонсировал первый iPad. И вот на вчерашней презентации в рамках Oculus Connect 4 была показана обновленная версия гарнитуры, которая выглядит готовым законченным продуктом.

Прежде всего отметим, что с проектом Santa Cruz производитель нацеливается на создание полностью автономной гарнитуры виртуальной реальности, для работы которого не понадобится ни смартфон, ни ПК. Но в отличие от представленной вчера бюджетной модели Oculus Go, модель Oculus Santa Cruz, которая наверняка выйдет на рынок под другим названием, является высококлассным устройством. То есть, по сути, это будет преемник актуальной гарнитуре Oculus Rift.

Разработчики начнут получать свои комплекты гарнитур виртуальной реальности Oculus Santa Cruz только в ноябре 2018 года. К сожалению, пока неизвестно ни какие характеристики получит устройство, ни сколько оно будет стоить, но можно смело предположить, что не дешевле актуальной модели Oculus Rift.

Одновременно с новым дизайном Oculus Santa Cruz, который выглядит финальным, вице-президент и глава направления виртуальной реальности Facebook Хьюго Барра представил беспроводные контроллеры для гарнитуры. Сообщается, что они смогут отслеживать самого пользователя и его малейшие движения без необходимости использования дополнительного оборудования. То есть, технология Inside-out tracking, как у гарнитур Windows Mixed Reality, только без необходимости подключения к ПК.

Увы, пока это все, что известно об устройстве.

Источник: The Verge