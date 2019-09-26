Oculus VR добавит отслеживание рук и возможность запуска проектов Rift для гарнитуры Quest





Компания Oculus VR анонсировала внедрение функции отслеживания движения рук для своей гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest. Она станет доступной после выхода программного обновления, запланированного на начало следующего года.

Очевидно, новая функция будет использовать встроенные камеры Quest для отслеживания движения рук, вместо того, чтобы требовать наличия системы управления, такой ​​как Oculus Touch. По словам генерального директора Facebook Марка Цукерберга, это часть более масштабной программы по минимизации количества оборудования, необходимого для виртуальной реальности. В своём блоге Oculus VR заявила, что отслеживание движений рук будет экспериментальной возможностью для потребителей и частью SDK для разработчиков контента.

Кроме того, в ноябре выйдет ещё обнов обновление для Quest. Оно позволит подключать гарнитуру к любому игровому компьютеру, достаточно мощному для запуска проектов виртуальной реальности, и получать доступ к библиотеке Rift. Эта функция получила название Oculus Link.

Отметим, модель Quest была выпущена в мае этого года в качестве отдельного устройства, не требующего подключения к компьютеру. Она содержит собственные сенсоры, процессор, батарею и другие компоненты, необходимые для запуска проектов виртуальной реальности без дополнительного оборудования. В то же время, не самый мощный процессор и наличие батареи в качестве основного источника питания ограничивает воспроизведение некоторых видов VR-контента. Внедрение Oculus Link позволит устранить эту проблему. Подключив гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля USB-C, пользователь получит доступ и к более требовательным и насыщенным графикой проектам.

Источник: The Verge 1, 2