Одноплатный ПК ASUS Tinker Board S получил 16 ГБ флэш-памяти и подорожал до $80

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На выставку CES 2018 компания ASUS привезла множество новинок, в числе которых оказался одноплатный компьютер ASUS Tinker Board S – обновление прошлогодней модели Tinker Board, позиционируемой в качестве более производительной альтернативы популярному среди компьютерных энтузиастов и разработчиков микрокомпьютеру Raspberry Pi.

Единственное, что производитель добавил в обновленной версии своего микро-ПК – это модуль флэш-накопителя eMMC емкостью 16 ГБ. Оригинальная модель была вовсе лишена встроенной памяти. В остальном никаких изменения по сравнению с оригинальной моделью нет, не изменились даже размеры платы (85,6х54 мм) и расположение и назначение разъемов. А вот цена изменилась, она выросла с изначальных $68 до $80.

На всякий случай отметим, в конфигурацию ASUS Tinker Board S, построенного на базе SoC Rockchip RK3288, входит 2 ГБ ОЗУ, слот microSD, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0, разъемы USB 2.0 (х4), порт Gigabit Ethernet, видеовыходы HDMI и MIPI-DSI, а также 40-контактный разъем для подключения внешних устройств. Как и прежде, мини-ПК поддерживает Linux, а его производительности достаточно для воспроизведения видео 4K и 24-разрядного звука с частотой дискретизации 192 кГц.

Источник: Engadget