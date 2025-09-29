banner
Одновременно подключенные 12 модемов 56K dial-up показали потрясающую скорость интернета... для 1990-х

Андрій Русанов

Редактор новостей

Можно ли смотреть YouTube через dial-up? Эксперимент канала The Serial Port доказывает, что да. С соответствующими ограничениями.

Если перефразировать известный роман и фильм, «у нас были ПК с Windows XP, VoIP-устройство Cisco, несколько PCI-карт с последовательными портами и 12 56K-модемов, подключенных с помощью технологии Multilink PPP (MPPP)». Все это хозяйство позволило достичь «бешеной» скорости 668,8 кбит/с.

Когда интернет был медленным, но уже не маленьким, технология Multilink PPP была одним из возможных решений для ускорения доступа — еще до того, как распространились ISDN и ADSL. MPPP объединяет пропускную способность нескольких модемов для создания единой передачи данных. Однако она не получила распространения из-за необходимости использования нескольких линий и условий интернет-провайдеров.

The Serial Port воспользовался услугами современного провайдера, который поддерживает соответствующие модемы и шлюз Cisco VoIP, чтобы оценить возможности Multilink PPP. Экспериментаторы подсчитали пропускную способность, необходимую для минимально переносимого потокового видео: четырех 56K модемов должно хватить для трансляции в качестве 240p (~200 кбит/с).

ПК IBM 2001 года с Windows ME, выпущенный незадолго до распространения широкополосного доступа мог работать одновременно с двумя модемами — неплохо для начала. Была также найдена плата с восемью дополнительными последовательными портами, однако конфликты драйверов помешал дальнейшему масштабированию. Тогда ютуберы воспользовались «чуть более новым оборудованием».

На IBM Think Center 2004 года установили Windows XP, с надеждой на лучшую поддержку. Сначала использовались две одинаковые карты расширения последовательного порта. Однако они не работали вместе, поскольку адреса COM-портов перекрывались. Поэтому одну карту заменили на устройство другого бренда. В результате стали доступными 13 портов (один на материнской плате).

В отличие от Windows ME, где каждый модем набирался по очереди, XP смогла подключить их одновременно — экспериментаторы услышали хор характерных звуков. Команде успешно удалось увеличить количество модемов с 2 до 12 после многих манипуляций с DIP-переключателями модемов, разъемами телефонной линии и управлением последовательным портом в Windows XP. Тестирование на скорости 668,8 кбит/с подтвердило, что система способна показывать потоковое видео с YouTube: после небольшой задержки из-за маломощного ПК буферизации не наблюдалось.

Ютуберы не смогли найти никаких свидетельств об использовании более чем четырех модемов в MPPP, а значит достигнутое соединение может быть мировым рекордом. Видео заканчивается намеком, что еще не найден предел для соединения MPPP.

Источник: Tom’s Hardware

