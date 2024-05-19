Любителю ретро-компьютеров удалось запустить Windows XP на компьютере с процессором Intel i486. Сейчас для многих время выхода обоих кажется чем-то похожим на старину, но на самом деле между выходом процессора и ОС прошло десять лет — они несовместимы, то есть были до сих пор. Автор изложил ISO-образ модифицированной Windows XP SP3 (немецкой).

Windows XP была представлена в 2001 году. Она просуществовала достаточно долго и имела популярность у пользователей ПК даже после завершения поддержки в 2014 году. Процессор Intel i486 был выпущен в 1989 году и был самым быстрым процессором Intel до выпуска Pentium в 1993 году. Таким образом, эпохи процессора и ОС не пересекаются.

Минимальные системные требования Windows XP также не позволяют установить ее на i486 от ОС. Указано, что для ОС требуется как минимум Pentium (586) или совместимый чип, работающий на частоте 233 МГц или выше, 64 МБ оперативной памяти и не менее 1,5 ГБ накопителя. Процессор i486 имеет частоту 133 МГц, некоторые экземпляры можно было успешно разогнать. Кроме того, системы на i486 обычно имели меньше памяти.

Энтузиаст Dietmar использовал инструменты разборки и отладки для просмотра кодов операций. Имея эту подробную информацию, он заменил коды операций, которые отключали ЦП, на те, которые понимал i486. После этого изменения и корректировки других несовместимостей он добился успеха. Компьютер работает, но системная информация отображается не очень адекватно, как видно на скриншоте.

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Источник: Tom’s Hardware

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