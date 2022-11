Аудиобиблиотека Obsolete Sounds предлагает послушать шум модема 56K, классическую мелодию Nokia 5120 и еще около 150 звуков техники прошлого

Obsolete Sounds, по словам создателей, является «крупнейшей в мире коллекцией устаревших и исчезающих звуков». Она состоит из более 150 аудио-дорожек, в которых собраны редкие ныне звуки: используемые в ретро-видеоиграх, записи старомодного транспорта и большое количество механических звуков устаревшего оборудования.

Launching today! 📣 Obsolete Sounds is the world’s biggest collection of disappearing sounds and sounds that have become extinct – remixed and reimagined to create a brand new form of listening. Tune in 🎧

