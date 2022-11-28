Аудиобиблиотека Obsolete Sounds предлагает послушать шум модема 56K, классическую мелодию Nokia 5120 и еще около 150 звуков техники прошлого

Obsolete Sounds, по словам создателей, является «крупнейшей в мире коллекцией устаревших и исчезающих звуков». Она состоит из более 150 аудио-дорожек, в которых собраны редкие ныне звуки: используемые в ретро-видеоиграх, записи старомодного транспорта и большое количество механических звуков устаревшего оборудования.

Launching today! 📣 Obsolete Sounds is the world’s biggest collection of disappearing sounds and sounds that have become extinct – remixed and reimagined to create a brand new form of listening. Tune in 🎧 — Cities and Memory 🇺🇦 (@citiesandmemory) November 28, 2022

В библиотеке можно найти звук старого модема 56K, ранее громко сигнализировавшего о подключении к Интернету.

«В 90-х компьютеры «кричали» всякий раз, когда вы входили в Интернет», — так недавно в одном твите описали пронзительный визг модема.

in the 90’s, computers would scream every time you went online. that was foreshadowing — soul nate (@MNateShyamalan) June 29, 2021

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Другие звуки включают в себя классическую мелодию с Nokia 5120, звуки вращения старого жесткого диска Seagate и старого аналогового радио во время настройки.

Если вы любитель механических клавиатур, то лучше держитесь как можно дальше от записи Apple iBook Duo 230, содержащей самые ужасные звуки нажатия когда-либо существовавших клавиш. Вместо этого можете прослушать одну из семи записей пишущей машинки.

Кроме самих звуков, Cities and Memory также опубликовали ремиксы на каждый звук из коллекции более 150 музыкантов и саунд-артистов. Они предназначены для «отображения воспоминаний и чувств, которые вызывают эти звуки».

“Библиотека призвана привлечь внимание к исчезающим звукам в мире, осветить те – которые следует сохранить, поскольку они являются частью нашего коллективного культурного наследия – и помочь подумать о том, как спасти их, пока не поздно”, – сказал Стюарт Фоукс, основатель Cities and Memory.

В целом организация собрала более 5000 звуков от более чем 1000 исполнителей со всего мира, в том числе и в рамках предыдущего проекта, который пытался записать звуки карантина, вызванного Covid-19.

Послушать устаревшие звуки можно здесь.

Источник: The Verge