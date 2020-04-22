Официально: Обновленный кроссовер Opel Mokka будет в первую очередь электрическим, производство стартует в конце текущего года

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В прошлом году автопроизводитель Opel представил новое поколение хэтчбека Corsa в состав которого помимо бензиновых версий вошел полноценный батарейный электромобиль Opel Corsa-e. Тот же подход компания задействует и для второго поколения кроссовера Opel — электрическая версия будет доступна с самого начала продаж новинки.

Компания показала первое тизерное видео новой модели в ярком камуфляже, который практически не скрывает очертания кроссовера (ранее новинку также словили на зимних тестах). Также представители Opel подчеркнули, что новинка будет называться не Mokka X, а просто Mokka, как первое поколение 2012 года.

Серийное производство Opel Mokka стартует в четвертом квартале текущего года, при этом первыми производитель будет собирать именно электрические версии модели. Европейские покупатели начнут получать свои электромобили в начале 2021 года. Для более консервативных потребителей Opel предложит классические ДВС-версии модели, однако они появятся в салонах немного позже.

Производитель обещает новый «детокс»-дизайн экстерьера и интерьера — более «чистый», «цифровой» и «неусложненный». К сожалению, технические характеристики электрической платформы пока не озвучиваются, но с учетом класса модели Opel Mokka она получит параметры не хуже, чем более компактная Opel Corsa-e.

Напомним, что этот электрохэтчбек оснащается двигателем мощностью 100 кВт и батареей емкостью 50 кВтч, которая обеспечивает запас хода 330 км по измерительному циклу WLTP.

Источник: Opel