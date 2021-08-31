Офіційно: DS Automobiles стане на 100% електричним вже з 2024 року





Бренд DS Automobiles, що є виробником автомобілів преміум-класу в складі Stellantis, стане на 100% електричним, щоб передбачити майбутні широкомасштабні зміни в автомобільній промисловості. Починаючи з 2019 року, кожна нова модель DS Automobiles отримувала електрифіковану версію, а починаючи з 2024 року, всі новинки будуть випускатися тільки електричними. Цікаво, що бренд стане першим, хто запустить власний проект електромобіля на платформі STLA MEDIUM від Stellantis.

«В автомобільній промисловості відбуваються зміни, безпрецедентні за своїм розмахом і швидкості. Будучи піонером сучасного автопрому, Бренд DS Automobiles передбачає черговий крок автомобільного світу і робить ідею електрифікації центром своєї стратегії майбутнього розвитку. Прийдешні зміни в законодавстві і екосистемі електромобілів відкривають нові можливості, які ми хочемо запропонувати нашим клієнтам, уже скуштувавшим радість від використання електрифікованих автомобілів. Я прийняла рішення прискорити розробку новинок електромобілів, щоб створити на 100% електричний автомобільний світ в рамках нашого Бренду. Це буде світ, який «заряджений» на подорожі, задоволення, потужність, динаміку. Електромобілі обіцяють нам нові емоції від водіння, відчуття дотику до високих технологій, унікальну вишуканість. Ми маємо намір втілити наш сміливий план в життя вже до 2024 року», – заявила Беатріс Фуше (Béatrice Foucher), генеральний директор бренду DS Automobiles.

Починаючи з моменту свого запуску, бренд DS Automobiles завжди ставив електрифікацію в центр власної стратегії розвитку.

Прикладом тому є факт, що починаючи з 2019 років Бренд DS Automobiles пропонує на 100% електрифіковану лінійку власних моделей автомобілів: повністю електрична версія для кросовера DS 3 CROSSBACK E-TENSE і plug-in гібридні варіанти для моделей DS 4 E-TENSE, DS 7 CROSSBACK E -TENSE, DS 9 E-TENSE. Сьогодні кожна модель DS Automobiles доступна в тій чи іншій електрифікованій версії.

В компанії відзначили, що бренд DS Automobiles — це перший виробник преміум-класу, який бере участь в гоночній серії Formula E і зумів виграти два чемпіонські титулу поспіль, як в командному заліку, так і серед пілотів. Бренд DS Automobiles вже підтвердив свою подальшу участь в гонках до 2026 року, команда спортивного підрозділу вже приступила до розробки нового покоління більш потужних і ефективних одномісних болідів.

До 2024 року бренд помітно підсилить свою пропозицію в області електрифікованих автомобілів, спочатку запустивши повністю електричну версію моделі DS 4, а потім і зовсім представить нові електромобілі, створені на платформі STLA MEDIUM в рамках першої повністю електричної програми від Stellantis. Ця майбутня модель буде оснащена акумулятором ємністю до 104 кВтг, що дозволить досягти прогнозованого запасу ходу до 700 кілометрів на одному повному заряді акумулятора.

Крім розробки силових агрегатів, DS Automobiles працює над скороченням викидів вуглекислого газу в своїй галузі в рамках загальної концепції і правил, прийнятих в Stellantis. Сьогодні тривають дослідження в області не тільки енергетики, але також використання передових інноваційних матеріалів.

Джерело: DS Automobiles