Подільсько-Воскресенський міст готовий добудувати «Укравтодор», але на це пійде ще півтора року





Багатостраждальний Подільсько-Воскресенський міст у Києві готовий добудувати «Укравтодор», повідомив голова компанії Олександр Кубраков. За його словами, при умові що проєкт передадуть «Укравтодору», будівництво зможуть завершити за півтора року. При цьому з’їзди з мосту планують добудовувати спільно з «Укрзалізницею».

Це дуже дивна заява, тому що на початку лютого Віталій Кличко запевнив, що Подільсько-Воскресенський міст зі з’їздом на Троєщину відкриють до літа цього року (тобто менш ніж через півроку). Або «Укравтодор» володіє більш точними даними, або мер Києва знову готує чергове перенесення дати завершення проєкту.

Нагадаємо, що будівництво Подільсько-Воскресенького мосту розпочали ще в 1993 році, але роботи регулярно припинялися через брак фінансування. Чинний мер Києва неодноразово обіцяв відкрити міст до кінця 2020 року, але поки що це так і не сталося.

Подільсько-Воскресенський міст будують через річку Дніпро, він має з’єднати Поділ із масивами Райдужний та Троєщина. Його загальна довжина становить приблизно 7,5 кілометра, проєктна пропускна спроможність мосту – 60 тисяч авто на добу.

Джерело: The Village