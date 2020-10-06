Виталий Кличко показал новую LED-подсветку Подольско-Воскресенского моста и в очередной раз пообещал открыть его до конца года

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Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит строящийся Подольско-Воскресенский мост и его новая LED-подсветка, а также в очередной раз пообещал открыть автомобильное движение по нему до конца текущего года.

«На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение. Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским мостом. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину», — подчеркнул Виталий Кличко.

В данный момент продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улицы Верхний Вал.

Общий вес металлоконструкций составляет 780 тонн, длина — 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств, завершить эти работы планируется до конца октября.

Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Там обустраивают ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

Ранее представители Киевгенплана заявили, что метро на Троещину будет идти под землей вдоль проспекта Маяковского (а не улицы Бальзака, как предполагалось ранее), стройка должна начаться в ближайшие 5-7 лет.

Напомним, что в августе украинская компания Complex-V предлагала свой проект динамической цветной LED-подсветки для Подольско-Воскресенского моста.

Источник: КГГА